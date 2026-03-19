Alessandra Mussolini ha rivelato che ha deciso di partecipare al Grande Fratello vip, contro il parere del parenti. Intervistata dal settimanale Oggi prima del suo ingresso in casa, Alessandra Mussolini non ha fatto mistero che i tre figli non fossero d'accordo rispetto alla sua scelta di prendere parte al reality della Casa di Cinecittà.

"Tutti i miei familiari mi hanno detto di non fare il GF. I miei figli non volevano che partecipassi", ha esordito. Poi, ha proseguito con dettagli via via più personali: "Mi hanno proprio detto, ‘fai il GF Vip e noi non ti parleremo più, ok mammina?

Tutti a dirmi di non farlo e io ogni volta che le persone mi dicono non farlo, non farlo, non farlo penso all’istante: adesso lo faccio. Sono stata spronata da tutto questo scetticismo. In realtà sarà una sfida con me stessa".

Tra le altre dichiarazioni la neo gieffina vip ha inoltre chiarito di aver scelto di mettersi in gioco in TV, nel nuovo ruolo, anche perché nella nuova versione del reality é stato chiesto a tutti i concorrenti di impiegare le proprie doti artistiche e i propri talenti.

Lo scontro alla prima diretta del nuovo GF

La prima puntata del Grande Fratello, intanto, ha visto Alessandra Mussolini protagonista di uno scontro con la neo opinionista Selvaggia Lucarelli. L'opinionista ha accusato Mussolini di essere all'ultima spiaggia nella sua carriera, dopo varie esperienze professionali rivelatesi fallimentari: "Alessandra hai provato con la politica e ti è andata male, hai provato con il ballo e ti è andata male, hai provato con il canto e ti è andata male, voglio vedere che farai nella casa”. Ma non é tardata ad arrivare la risposta di Alessandra: “Tu Selvaggia devi essere rispettosa, non solo di me ma di tutti. Stasera finisce male”.