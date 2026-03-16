"Mariavittoria e Tommaso si sono ufficialmente lasciati", questo il retroscena fornito dal blogger Amedeo Venza sul proprio account Instragram nella giornata di lunedì 16 marzo. Da giorni si mormorava di una possibile crisi tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ma fino ad oggi i fan dei "Tommavi" erano convinti che la situazione potesse rientrare.

Il retroscena

In una stories di Instagram, Amedeo Venza ha scritto: "Mariavittoria e Tommaso si sono ufficialmente lasciati". L'esperto di gossip ha spiegato che al momento l'ex coppia ha deciso di non pubblicare alcun comunicato per annunciare la fine della relazione.

Per quanto riguarda le segnalazioni su un possibile nuovo flirt di Mariavittoria Minghetti, Venza ha precisato di non credere a nulla: "Non mi girate cose inesistenti perché non sono vere. Lei non era a cena con un amico ma con un'amica". Infine il diretto interessato ha riferito che i due ex fidanzati hanno semplicemente deciso di intraprendere due strade differenti: "Le storie finiscono".

Sebbene Amedeo Venza abbia dato per certa la notizia, è bene prendere il tutto con le pinze fino a quando non ci sarà una conferma da parte dei due diretti interessati.

La storia d'amore nata al GFVip

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono conosciuti al GFVip nell'edizione andata in onda lo scorso anno.

Il percorso all'interno del reality show tra i due è sempre stato caratterizzato da alti e bassi, ma terminata l'esperienza al reality show avevano comunque proseguito la relazione.

Mariavittoria è di Roma, mentre Tommaso di Siena: nonostante la distanza, i due hanno sempre fatto il possibile per trovare un punto d'incontro.

La delusione dei fan dei 'Tommavi'

La possibile rottura tra i "Tommavi" ha creato malumore tra i fan. Su X, diversi utenti hanno espresso una loro opinione: c'è chi crede in una soluzione e chi invece pensa che i due non siano mai stati compatibili.

Un utente ha scritto: "Non condivido il fatto che Tommaso abbia condiviso tutto con i gossipari". Un altro utente ha invece criticato la dottoressa: "Sicuro tornerà col suo ex ragazzo".

Un fan ha affermato: "Non posso crederci che dopo tutto quello che avevano costruito insieme, ora si mollano". Un utente ha invece cercato di comprendere le ragioni: "Ci sta che andando avanti Mavi e Tommy vogliano dalla vita cose diverse. Alla fine la differenza d'età conta e come: lei si è realizzata in tutto, mentre lui non sa ancora cosa vuole fare da grande".