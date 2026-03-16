L'appuntamento con il serale di Amici 2026 sta per tornare in onda nella fascia del prime time di Canale 5. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi anche quest'anno approderà nella fascia serale con le sfide conclusive tra gli allievi che sono rimasti in gara, pronti ad aggiudicarsi il premio finale da 150 mila euro.

Al fianco della conduttrice, nel corso delle varie settimane di programmazione, ci saranno quest'anno 4 giudici impegnati a decidere le sorti dei concorrenti, tra cui Alessandro Cattelan.

Il ritorno del serale di Amici 2026 su Canale 5: parte la sfida con Canzonissima

L'appuntamento con il serale di Amici 2026 si preannuncia come uno dei più attesi dal pubblico per questa nuova stagione primaverile di Canale 5.

Il talent show terrà compagnia agli spettatori per 9 settimane e, quest'anno, a sfidare il talent show di Maria De Filippi ci penserà ancora una volta Milly Carlucci.

La padrona di casa di Ballando con le stelle sarà al timone della nuova edizione di Canzonissima, lo show revival di Rai 1 previsto proprio a partire da sabato 21 marzo in prime time, che potrà contare sulla presenza di numerosi Big della musica italiana tra cui: Riccardo Cocciante, Arisa, Elettra Lamborghini, Leo Gassmann e Fausto Leali.

Chi sono i 4 nuovi giudici di Amici 2026: fuori Amadeus

Per prepararsi al meglio a questa nuova sfida Auditel, Maria De Filippi ha scelto di modificare la giuria di Amici 2026: quest'anno i giudici non saranno più 3 bensì 4.

Rispetto allo scorso anno non ci sarà più Amadeus: il conduttore, attualmente impegnato sul canale televisivo Nove seppur con scarsissimo successo, non ritornerà a far parte del serale.

Tra le new entry, invece, spicca il nome di Alessandro Cattelan: l'ex volto Rai approda nella corte di Maria De Filippi per mettersi in gioco in questa nuova veste, dopo aver condotto per svariate stagioni X-Factor sui canali Sky.

Confermata la presenza di Cristiano Malgioglio, ormai diventato un volto fisso della giuria del talent show di Canale 5 da svariate stagioni televisive.

Tra i papabili, invece, figura il nome di Gigi D'Alessio e quello di Elisa, che tornerebbe così a far parte del cast di Amici.