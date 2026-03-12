Il daytime di Amici del 12 marzo è stato interamente dedicato alla squadra capitanata da Anna Pettinelli e Emanuel Lo, i Petti-Lo. La docente di canto ha espresso pareri molto duri sugli avversari, a suo dire quasi tutti meno preparati di Opi, Gard e Valentina. L'insegnante pensa di poter battere i rivali già al debutto, infatti ha elencato i punti deboli dei ragazzi che è pronta a colpire.

Le critiche ai team rivali

In questi giorni sono state svelate le squadre che si sfideranno al serale di Amici, e due su tre sono una novità.

Emanuel Lo è stato abbinato ad Anna Pettinelli e oggi, 12 marzo, è stato trasmesso in tv il primo incontro tra i professori e gli allievi che li rappresenteranno in prime time.

Se il docente di hip-hop ha espresso pareri generici sui ballerini dei team rivali, la collega si è lasciata andare a parole molto dure sui cantanti avversari.

"Riccardo è scarso, fa musica anni '60 e per me è l'anello debole del suo gruppo. Plasma sa scrivere le barre e basta, quindi è limitato. Caterina è noiosa, Elena è di nicchia, Angie non emoziona e Lorenzo è un terno al lotto. L'unico che temo è Michele", ha detto la professoressa senza troppi giri di parole.

La reazione dei titolari di Amici

Le critiche di Anna Pettinelli hanno fatto rimanere male sia Riccardo che Angie: il cantante si è detto dispiaciuto del giudizio negativo che ha ricevuto, invece la compagna di classe non ha trattenuto le lacrime.

Gli altri cantanti, invece, hanno reagito in maniera piuttosto serena alle parole della professoressa: Plasma, per esempio, ha detto che non dà peso al pensiero di una persona che secondo lui avrebbe un atteggiamento distruttivo, e anche Caterina è apparsa tranquilla e pronta a dimostrare che la docente si sbaglierebbe sul suo conto.

Una settimana alla prima registrazione del serale

Oggi, 12 marzo, manca esattamente una settimana alla registrazione della prima puntata del serale di Amici.

Giovedì prossimo, infatti, Maria De Filippi darà il via alla gara tra le tre squadre del cast e presenterà i giudici che avranno il compito di eliminare gli allievi meno convincenti.

L'esordio su Canale 5, invece, avverrà sabato 21 marzo alle 21:30 circa.