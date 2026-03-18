La prima puntata del serale di Amici sarà registrata giovedì 19 marzo, quindi mancano circa 24 ore alla diffusione delle anticipazioni di quello che il pubblico potrà vedere in tv sabato prossimo. Le tre squadre del cast inizieranno a gareggiare e saranno i quattro giudici a scegliere gli allievi che dovranno lasciare la competizione al debutto: visto l'elevato numero di talenti in gioco, all'esordio dovrebbero esserci almeno due eliminazioni.

Inizia la fase serale di Amici

Manca pochissimo all'inizio del serale di Amici e i fan non vedono l'ora di scoprire come se la caveranno i 17 allievi che sono riusciti ad accedere alla fase più importante del programma.

La prima puntata servirà alla giuria per prendere un po' le misure con le squadre del cast, pronte a darsi battaglia pur di andare il più avanti possibile nella competizione.

La gara si svolgerà in tre manche e già subito dopo la prima ci sarà un'eliminazione definitiva (di un componente del team che perderà la partita). Dopo il secondo e il terzo confronto della serata, invece, verrà ufficializzato il ballottaggio che porterà ad un'altra esclusione: questo verdetto, però, dovrebbe essere svelato nella casetta e non in studio davanti al pubblico.

Il team Zerbi-Celentano a rischio

Le anticipazioni del web svelano che la prima puntata del serale di Amici sarà incentrata sulla gara tra le tre squadre del cast: Zerbi-Celentano, Cuccarini-Peparini, Pettinelli-Emanuel Lo.

Il gruppo capitanato da Rudy e Alessandra è il più numeroso di questa edizione (7 allievi), invece gli altri due sono composti entrambi da cinque titolari.

Il fatto di poter schierare quattro cantanti e tre ballerini, però, per gli Zerbi-Cele potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio: essendo in tanti in questo team, sono anche più alte le probabilità che qualcuno di loro finisca a rischio eliminazione.

La giuria rinnovata per metà

Nel corso del primo appuntamento serale saranno ufficializzati i quattro giudici di quest'edizione.

Maria De Filippi presenterà al pubblico due new entry (Gigi D'Alessio e Alessandro Cattelan) e due vecchie conoscenze (Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio).