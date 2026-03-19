Oggi, 19 marzo, si è registrata la prima puntata del serale di Amici e sul web stanno circolando le anticipazioni di quello che è successo in studio. Già al debutto i quattro giudici del cast hanno dovuto prendere decisioni molto importanti e i verdetti che hanno emesso sono i seguenti: Opi e Michele sono stati eliminati definitivamente, invece Emiliano e Antonio si sono sfidati al ballottaggio per la terza esclusione della serata.

Sfide decisive già all'esordio

Il 19 marzo è ufficialmente iniziata la fase serale di Amici 25: nel pomeriggio di oggi, infatti, è stata registrata la puntata che il pubblico potrà vedere su Canale 5 sabato prossimo dalle 21:30 circa.

Nel corso delle riprese c'è stata la consueta gara a squadre, e al termine di ogni manche un allievo è uscito o è finito a rischio.

Dopo le prime partite ci sono state due eliminazioni definitive: a lasciare la scuola sono stati Opi (alunno di Anna Pettinelli) e Michele (talento seguito da Lorella Cuccarini).

I tre team del cast si sono sfidati nell'ultima manche e da questo confronto sono venuti fuori i nomi di chi si è giocato il posto al ballottaggio: Emiliano e Antonio hanno eseguito i loro cavalli di battaglia e poi sono rientrati in casetta, dove a breve scopriranno chi dovrà abbandonare il programma per sempre.

Il nome del terzo eliminato su Canale 5

Il pubblico che ha partecipato alla registrazione di Amici del 19 marzo, dunque, non conosce l'esito del ballottaggio.

Al termine delle esibizioni degli allievi a rischio, infatti, Maria De Filippi ha invitato tutti i titolari a tornare a casa, poi ha salutato il cast e ha dato appuntamento alla prossima settimana.

Chi segue il talent da tempo, però, saprà che in serata la conduttrice si collegherà con i ragazzi e svelerà il nome del terzo eliminato della prima puntata del serale; i telespettatori, invece, lo scopriranno sabato 21 marzo guardando il programma fino alla fine.

Annalisa ospite del serale di Amici

Alla registrazione di Amici del 19 marzo hanno partecipato diversi ospiti, tutti artisti molto apprezzati da Maria De Filippi.

Annalisa si è esibita a fine serata con il suo nuovo singolo Canzone estiva, invece Pio e Amedeo hanno cercato di smorzare la tensione della gara con uno sketch che ha coinvolto anche alcuni protagonisti del cast.