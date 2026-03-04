Il pomeridiano di Amici è agi sgoccioli: oggi, 4 marzo, è stata registrata la 22^ puntata e il pubblico potrà vederla su Canale 5 domenica prossima. Le anticipazioni del web informano i fan del talent che i professori hanno consegnato le maglie oro che avevano a disposizione: al serale sono stati promossi tutti gli allievi, tranne Giulia che è stata eliminata.

Gli alunni promossi questa settimana

La puntata di Amici che è stata registrata il 4 marzo è stata quasi interamente dedicata agli esami dei ragazzi che non sono ancora approdati alla prossima fase.

I sei insegnanti del cast hanno osservato e valutato le esibizioni dei i titolari ancora in bilico e poi hanno scelto chi promuovere e chi bocciare.

Nel corso del 22° speciale sono passati al serale quasi tutti gli allievi: solamente la ballerina Giulia del team capitanato da Veronica Peparini è stata eliminata.

La maglia oro, dunque, l'hanno conquistata Alessio, Antonio, Plasma, Opi, Simone, Caterina, Elena, Lorenzo, Kiara, Riccardo e Valentina.

Tensioni e scontri nella scuola di Amici

Le giornate che hanno preceduto la registrazione odierna sono state movimentate per la maggior parte degli allievi di Amici.

Da quando Anna Pettinelli ha anticipato che dirà "no" a tutti i cantanti finché Opi non sarà al serale, nella scuola è montata una protesta che è andata avanti tutta la settimana.

Per provare a contrastare la collega, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini hanno avanzato una proposta alla produzione: far valutare gli esami a tutti e sei docenti del cast e dare la maglia oro a chi ottiene almeno 4 "sì".

I ragazzi, invece, hanno chiesto di essere valutati dai tre prof di categoria e un giudice esterno, ma con la possibilità di freezare un docente a testa e passare al serale con tre "sì".

La data d'inizio del serale

Stando alle ultime indiscrezioni, quest'anno il serale dovrebbe cominciare con un po' di ritardo rispetto agli anni passati.

Al momento la registrazione della prima puntata è fissata per giovedì 26 marzo, invece la sua messa in onda è prevista 48 ore dopo, ovvero sabato 28 a partire dalle 21:30 circa.

Dovrebbero mancare ancora tre settimane, dunque, all'esordio del talent in prime time e allo svelamento dei componenti della giuria esterna, che potrebbero essere gli stessi della scorsa edizione oppure tutte new entry.