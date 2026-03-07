L'8 marzo andrà in onda l'ultima puntata del pomeridiano di Amici, ma essendo registrata si sa già cosa è successo. Stando alle anticipazioni del web, Opi sarà l'ultimo degli allievi ad accedere al serale dopo due esami molto complessi: il cantante sarà promosso nonostante il "no" di Rudy Zerbi e si aggiungerà agli altri 16 titolari in maglia oro. Gli ospiti musicali dello speciale saranno Rkomi ed Emma Marrone, con quest'ultima in lizza per il ruolo di giudice del prime time.

Il complicato esame di Opi ad Amici

Tra poche ore sarà trasmessa in tv la puntata di Amici che traghetterà il pubblico verso la nuova fase del talent: gli speciali della domenica pomeriggio finiranno l'8 marzo, invece il serale debutterà sabato 28 alle 21:30 circa.

Nel corso del 22° appuntamento con i ragazzi della scuola, dunque, i professori sceglieranno chi promuovere e chi bocciare tra i 18 titolari ancora in gioco.

Opi farà ben due verifiche e la prima volta verrà bocciato da due insegnanti su tre. Quando la produzione abbasserà il numero di "sì" necessari per accedere al serale, il cantante si presenterà di nuovo davanti alla commissione e riuscirà a far cambiare idea a Lorella Cuccarini.

L'alunno di Anna Pettinelli sarà il 17° ed ultimo ad indossare la maglia oro.

La ballerina Giulia eliminata

L'8 marzo i telespettatori vedranno molti esami ma, come la maggior parte di loro si aspettavano, quasi tutti avranno un esito positivo.

Le anticipazioni della 22^ puntata di Amici, infatti, svelano che il pomeridiano si chiuderà con la promozione di 17 dei 18 allievi della classe: soltanto la ballerina Giulia sarà eliminata ad un passo dall'inizio del serale e a deciderlo saranno Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

Nei prossimi daytime saranno ufficializzate le squadre che dal 28 marzo si sfideranno in prima serata su Canale 5.

Le voci sul ritorno di Emma nel cast

Gli ospiti della puntata di Amici dell'8 marzo saranno Rkomi ed Emma Marrone, in studio per presentare il loro nuovo brano Vacci piano.

Il ritorno della cantante, però, potrebbe non essere un caso: in rete, infatti, si vocifera che l'artista pugliese sarebbe tra i principali candidati al ruolo di giudice del serale assieme a Irama e Rossella Brescia.