La seconda puntata del serale di Amici andrà in onda oggi, 28 marzo, ma i fan sanno già cosa vedranno perché è stata registrata un paio di giorni fa. Le anticipazioni del web svelano che il ballerino Simone sarà eliminato dopo la prima manche, invece a sfidarsi per la seconda esclusione della serata saranno Caterina e Valentina. Tra Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio, invece, ci saranno diversi battibecchi sulla falsariga di quelli di sabato scorso.

L'esito delle tre manche della serata

La puntata di Amici che andrà in onda stasera proporrà una gara molto accesa, discussioni tra prof e una doppia eliminazione.

La squadra degli Zerbi-Cele vincerà la prima manche e la giuria deciderà di escludere Simone, ballerino seguito da Veronica Peparini.

Anche la seconda partita vedrà trionfare i ragazzi di Rudy e Alessandra e a rischio finirà Valentina.

Nell'ultimo confronto della serata, invece, il gruppo più numeroso del cast sarà sconfitto e al ballottaggio ci andrà Caterina.

L'esito di questo spareggio tra cantanti sarà svelato su Canale 5, ma sul web si vocifera che ad uscire sarebbe stata Caterina.

Scambio di frecciatine negli studi di Amici

Esattamente come è accaduto una settimana, anche nella seconda puntata del serale di Amici ci saranno diverse liti tra Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete, il giudice non perderà l'occasione per ricordare all'insegnante che senza gli artisti come lui che fanno i dischi lei non potrebbe lavorare in radio, poi la punzecchierà dicendo che Riccardo sarebbe stato più convincente di Gard in una sfida della serata.

Tra un battibecco e l'altro, però, i due regaleranno anche momenti di spettacolo: la docente esulterà per le critiche che il giurato farà a Plasma, poi lo inviterà ad andare a mangiare una pizza insieme per accantonare tutti i recenti dissapori.

Le squadre dopo due puntate

Dopo due appuntamenti serali, le squadre del cast sono un po' cambiate rispetto al debutto.

Gli Zerbi-Cele dovrebbero essere in 5 (se verrà ufficializzata l'eliminazione di Caterina), invece i Petti-Lo in 4 (sempre se Valentina verrà salvata alla fine della puntata di Amici in onda il 28 marzo).

Il team meno numeroso, dunque, è quello capitanato da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, che dopo due settimane è composto solo da tre talenti (Lorenzo, Angie e Alex).