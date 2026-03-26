Il serale di Amici 25 è cominciato una settimana fa e la gara è già entrata nel vivo. Oggi, 26 marzo, è stata registrata la seconda puntata e in rete stanno circolando le anticipazioni di alcune delle cose che sono successe in studio. Dopo la consueta gara a squadre, i giudici hanno scelto chi eliminare: Simone è uscito dopo la prima manche, invece Valentina e Caterina si sono sfidate al ballottaggio e solo una di loro rimarrà nella scuola.

I verdetti della commissione esterna

Nel pomeriggio si è svolta la registrazione della seconda puntata del serale di Amici, quella che andrà in onda sabato 28 marzo su Canale 5.

Le anticipazioni che si stanno diffondendo sul web al termine delle riprese, svelano che i giudici hanno preso decisioni sorprendenti e che faranno discutere.

Se all'esordio sono stati eliminati i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio, in questo nuovo appuntamento hanno dovuto lasciare la scuola in due.

A lasciare la gara dopo la prima partita è stato Simone, invece il ballottaggio ha visto contrapposte Caterina e Valentina: chi perderà questo confronto (il verdetto sarà svelato in tv tra due giorni) dovrà abbandonare il programma per sempre.

I confronti voluti dai professori di Amici

Nel corso della seconda sfida a squadre di quest'edizione del serale di Amici, non sono mancate le scintille tra alcuni insegnanti del cast.

Ogni docente ha l'obiettivo di portare avanti gli alunni del proprio team, e per farlo cerca di mettere in difficoltà gli avversari proponendo prove proibitive.

Questa settimana, ad esempio, Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno chiesto un doppio faccia a faccia tra Alessio e Nicola, invece Anna Pettinelli ha voluto un confronto tra Angie e Valentina sull'interpretazione di un brano da eseguire con l'accompagnamento di uno strumento.

Gli ascolti del debutto

La prima puntata del serale di Amici ha avuto un calo d'ascolti piuttosto importante rispetto a quella di un anno fa (3,2 milioni nel 2026, 4 milioni nel 2025), così Maria De Filippi ha deciso di sorprendere il pubblico invitando due personaggi molto famosi alla registrazione del 26 marzo.

Tra gli ospiti del nuovo appuntamento, infatti, ci sono anche gli attori internazionali Zendaya e Robert Pattinson, rispettivamente star delle saghe Dune e Twilight.