La seconda puntata del serale di Amici sarà registrata giovedì 26 marzo e sarà l'ultima per alcuni degli allievi ancora in gara. Nel corso della serata, infatti, i giudici saranno chiamati a mandare a casa i talenti che li convinceranno di meno proprio come è successo all'esordio con Opi, Michele e Antonio. Tra i titolari più a rischio ci sarebbe un ballerino che al debutto ha perso tutte le sfide che ha affrontato, ovvero Alessio del team Pettinelli-Emanuel Lo.

Altri alunni stanno per lasciare la scuola di Amici

Tra pochi giorni allievi e professori si ritroveranno in studio per registrare la seconda puntata del serale di Amici, quella che andrà in onda sabato 28 marzo.

Le anticipazioni del web svelano che in quest'appuntamento ci saranno diverse eliminazioni (non si sa ancora se due o tre come al debutto), e sarà sempre la giuria a scegliere i titolari che dovranno lasciare la gara.

Continueranno anche le sfide tra le squadre del cast, soprattutto quella a distanza tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: da mesi i due insegnanti si stanno punzecchiando sulla preparazione dei loro alunni e questa rivalità al serale sembra essersi accesa ancora di più.

I talenti in bilico

Analizzando le preferenze che i giudici hanno espresso nella prima puntata, si può stilare un breve elenco degli allievi che rischierebbero di più nel secondo appuntamento serale.

Alessio, ad esempio, all'esordio ha perso entrambe le sfide che ha affrontato e c'è chi pensa che la prossima volta potrebbe andare al ballottaggio o addirittura essere eliminato.

Anche Caterina non ha brillato particolarmente sabato scorso e sul web c'è chi la considera una seria candidata all'uscita.

Valentina, infine, ha commesso qualche errore di intonazione e se ciò dovesse riaccadere potrebbe non ricevere un'altra possibilità.

Le lamentele di Alessio in casetta

Al termine della prima puntata del serale, tutti i ragazzi ancora in gara hanno commentato le sfide e i voti della giuria.

Alessio è stato uno dei pochi a lamentarsi delle critiche che ha ricevuto, soprattutto di quelle che Alessandra Celentano gli ha fatto ancora prima della sua esibizione.

Il giovane alunno di Emanuel Lo si è anche commosso parlando del suo esordio al serale e ha detto: "Mi ha dato fastidio non ricevere neanche un punto".