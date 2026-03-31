Giovedì 2 aprile si registrerà la terza puntata del serale di Amici, le anticipazioni del web svelano che nel corso delle riprese ci saranno ben tre eliminazioni: un'esclusione sarà decisa al termine della prima manche, le altre due dopo altrettanti ballottaggi. Visto il poco spazio che ha avuto fino ad ora, la ballerina Kiara potrebbe rischiare di finire allo spareggio con qualche titolare molto apprezzato dalla giuria, magari proprio il compagno di squadra Alessio.

Cosa accadrà negli studi di Amici

Manca sempre meno alla messa in onda della terza puntata del serale di Amici, e la curiosità dei fan è tutta per i verdetti che emetteranno i giudici nel corso di questo decisivo appuntamento.

La prossima volta, infatti, Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario, Amadeus e Gigi D'Alessio dovranno eliminare tre titolari tra quelli che sono ancora in gioco.

La serata comincerà con il ballottaggio tra Caterina e Valentina, che si sfideranno un'altra volta dopo che la giuria ha rinviato il loro confronto di una settimana.

Quello tra le due cantanti, però, non sarà l'unico spareggio della puntata: alla fine della gara a squadre, infatti, due allievi avranno un faccia a faccia che porterà a un'eliminazione definitiva dal programma.

I talenti in bilico

Tra un ballottaggio e l'altro ci sarà un'altra eliminazione, la terza della puntata e l'unica che avverrà in modo diretto, quindi senza un confronto allo spareggio.

Stando alle preferenze che i giudici hanno espresso fino ad ora, i fan di Amici si stanno facendo un'idea su chi potrebbe rischiare nel prossimo appuntamento serale.

Da quando è iniziato il prime time Kiara ha ballato solo una volta e il professor Emanuel Lo sembrerebbe preferirle Alessio: tutto questo farebbe pensare ad un percorso in salita per la talentuosa danzatrice.

Anche Plasma e Gard hanno ricevuto qualche critica da parte della giuria, quindi sabato sera potrebbero essere tra i candidati ad una delle tante eliminazioni in programma.

Gli ospiti già annunciati

Oggi, 31 marzo, sui social sono stati svelati due degli ospiti della terza puntata del serale di Amici.

Al gioco condotto da Alessandro Cattelan, Password, parteciperanno la showgirl Elisabetta Canalis e l'attore Nicolas Maupas.