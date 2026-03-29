La seconda puntata del serale di Amici si è conclusa con un colpo di scena: il ballottaggio tra Caterina e Valentina è stato messo in stand-by perché i giudici non sono riusciti ad accordarsi su chi eliminare. Nell'appuntamento che andrà in onda sabato 4 aprile, dunque, ci sarà un nuovo confronto tra le due cantanti e la commissione esterna dovrà prendere una decisione definitiva.

Un'eliminazione in sospeso ad Amici

Cosa accadrà nella terza puntata del serale di Amici? Anche se manca poco meno di una settimana alla messa in onda di quest'appuntamento, i fan sanno già quello che succederà all'inizio della serata.

Come ha anticipato Maria De Filippi sabato scorso, il 4 aprile si partirà con la sfida tra Caterina e Valentina.

Visto che i giudici non hanno saputo scegliere chi salvare e chi eliminare dopo un primo spareggio, tra qualche giorno ce ne sarà un altro decisivo.

Le due cantanti si esibiranno con i loro cavalli di battaglia (che potrebbero essere i nuovi inediti) e poi attenderanno il verdetto che permetterà solo ad una di proseguire la gara.

Tre uscite nella prossima puntata

Una tra Caterina e Valentina sarà eliminata all'inizio della terza puntata di Amici, ma nel corso della serata ci saranno almeno altre due esclusioni.

Dopo aver emesso un verdetto tra le due cantanti che sono in stand-by da sabato scorso, i giudici inizieranno a commentare e a votare le nuove esibizioni.

Visto l'elevato numero dei ragazzi ancora in gara, anche il 4 aprile ci dovrebbero essere due uscite: una dopo la prima manche e l'altra al termine di uno spareggio tra i talenti meno convincenti della seconda e della terza partita.

Gli ascolti del 28 marzo

La puntata di Amici che è stata trasmessa in tv il 28 marzo ha fatto registrare numeri in crescita rispetto a quelli della settimana precedente.

Il secondo appuntamento serale, infatti, è stato seguito da 3,3 milioni di spettatori e lo share ha toccato il 24,1%.

Paragonando questi ascolti con quelli del 2025, però, ci si rende conto che c'è stata una piccola flessione (circa 250.000 spettatori e quasi 2 punti di share in meno), ma nulla di così preoccupante da far pensare ad un allontanamento da parte del pubblico.