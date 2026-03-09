Lo speciale di Amici che è andato in onda l'8 marzo è finito prima che i professori potessero completare il cast del serale. Il daytime di oggi, lunedì 9, sarà quasi interamente dedicato agli esami dei ragazzi ancora senza maglia oro: ad essere promossi saranno i cantanti Lorenzo, Plasma, Valentina e Opi e i ballerini Antonio e Kiara.

Gli ultimi verdetti del pomeridiano di Amici

Il 9 marzo andrà in onda la continuazione della puntata che è rimasta in sospeso domenica scorsa: le anticipazioni del web, dunque, rivelano che il daytime di questo lunedì sarà dedicato agli esami degli allievi che non hanno ancora avuto un verdetto definitivo da parte dei professori.

A completare il cast del serale di Amici 25, dunque, saranno: Lorenzo, Plasma, Valentina e Opi per il canto, Antonio e Kiara per il ballo.

Di fatto verranno promossi tutti i ragazzi che compongono la classe dopo l'eliminazione di Giulia (unica esclusa nello speciale che ha chiuso la fase pomeridiana), quindi ad indossare la maglia oro saranno 17 in totale.

Le opinioni degli spettatori

La scelta della produzione di non mostrare tutti gli esami la domenica pomeriggio, ha fatto un po' storcere il naso ai fan dei ragazzi che sono rimasti in sospeso.

"Che pena", "Date spazio sempre agli stessi", "Tutto falsato", "Lorenzo doveva prendere la maglia subito", "In questo programma non si valorizza il vero talento", "Figli e figliastri, come sempre", "Opi ha avuto due no e passerà al serale perché magicamente Lorella cambierà idea, follia"; si legge su X in queste ore.

Le potenziali squadre del serale

Nei prossimi giorni saranno svelate le squadre che si sfideranno in prima serata dal 21 marzo, ma i fan di Amici non hanno molti dubbi su quali saranno gli abbinamenti di questa edizione.

Se Alessandra Celentano e Rudy Zerbi dovessero essere di nuovo a capo dello stesso team, sarebbero rappresentati da 7 alunni: Antonio, Nicola, Emiliano, Caterina, Riccardo, Elena e Plasma.

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, invece, avrebbero 5 allievi: Kiara, Alessio, Lorenzo, Angie e Michele.

Anche il gruppo capitanato da Veronica Peparini e Anna Pettinelli sarebbe composto da 5 titolari: Simone, Alex, Opi, Gard e Valentina.