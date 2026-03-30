Al termine del daytime odierno di Amici è stato anticipato che domani, 31 marzo, ci sarà una nuova gara e a giudicarla saranno i telespettatori attraverso il televoto. I fan del talent, dunque, tra poche ore potranno esprimere una preferenza tra gli allievi che si sfideranno sul palco e che si stanno preparando alla terza puntata del serale.

Lo spoiler sulla prossima puntata di Amici

Nell'attesa di partecipare alla terza puntata del serale di Amici, gli allievi stanno per mettersi alla prova con una nuova gara.

Il daytime che andrà in onda martedì 31 marzo, infatti, sarà interamente dedicato ad una sfida inedita tra i titolari che sono ancora in gioco (non si sa ancora se saranno tutti o solo alcuni).

A giudicare le esibizioni dei talenti della scuola sarà il pubblico attraverso il televoto, che rimarrà aperto fino alla fine della puntata su Canale 5.

La classifica che verrà fuori dai voti che arriveranno da casa, invece, dovrebbe essere svelata nei prossimi giorni.

Nella puntata di domani sarà aperto un TELEVOTO! Tutti sintonizzati alle 16.25 su Canale 5 con il daytime di #Amici25 😍 pic.twitter.com/qcXLrXZLep — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 30, 2026

La reazione dei telespettatori

La notizia che il 31 marzo ci sarà una gara giudicata dal pubblico ha incuriosito la maggior parte dei fan di Amici.

"Sarà sui nuovi inediti?", "Faranno qualcosa con i cantanti per capire chi far uscire tra Caterina e Valentina", "Sarà la solita gara inediti", "Fanno questo per decidere chi eliminare la prossima volta, nessun dubbio", "Forse è la volta buona che ci fanno vedere i ballerini?", "Chissà cosa si sono inventati", "I fandom dei ballerini si stanno illudendo, sarà l'ennesima sfida sugli inediti", "Non votate, tanto decidono sempre tutto loro", "Il televoto che fanno ogni anno per eliminare quelli scomodi", si legge su X in queste ore.

In arrivo una tripla eliminazione

Il 31 marzo ci sarà una gara giudicata dal televoto, invece il 2 aprile si registrerà la terza puntata del serale.

I fan di Amici sono già a conoscenza del fatto che l'appuntamento che andrà in onda sabato prossimo sarà l'ultimo per tre allievi del cast: la giuria, infatti, dovrà mandare a casa una tra Valentina e Caterina e altri due titolari che sono ancora in gioco.

Al momento la squadra più numerosa è quella capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ma non è detto che ad uscire saranno solo alunni di questo team.