Al termine dello speciale di Amici del 15 marzo, sui profili social del talent è stato svelato qualcosa di molto importante sul serale, in partenza sabato prossimo su Canale 5. I giudici che commenteranno e voteranno le esibizioni dei ragazzi saranno 4 e non più 3 come nel recente passato. Sul web sono stati dati alcuni indizi sui personaggi che si accomoderanno sulle poltrone rosse, ma la loro identità è ancora top secret.

Un giudice in più ad Amici

Oggi, 15 marzo, è stata data un'importante anticipazione su Amici 25: i giudici del serale saranno quattro.

Sui social del programma sono anche stati pubblicati una serie di indizi sugli artisti che comporranno la commissione esterna di quest'anno e sono i seguenti: uno di loro colleziona modellini di aerei, un altro ha New York come sua città del cuore, Spongebob è il portafortuna di un altro e infine Nuova Delhi è un ricordo speciale per un altro.

I giudici del Serale di #Amici25 sono QUATTRO… Ma chi saranno? Ecco un indizio per ognuno di loro, provate ad indovinare di chi si tratta 😁🤩👇 pic.twitter.com/BZGzDWhFJg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 15, 2026

Le squadre del cast

L'attesa dei fan sta per finire: il serale di Amici 25 inizierà sabato 21 marzo, ma la prima puntata sarà registrata giovedì 19.

Mancano pochi giorni, dunque, alla diffusione delle anticipazioni sugli allievi che verranno eliminati al debutto, ovvero quelli che convinceranno meno la giuria.

A gareggiare saranno tre squadre, ognuna capitanata da una coppia di professori (uno di ballo e uno dei canto per ogni team): Rudy Zerbi e Alessandra Celentano potranno schierare 7 allievi, invece gli altri gruppi 5 a testa.

Quest'anno Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (i Cucca-Lo nelle passate edizioni) saranno rivali: lei sarà abbinata a Veronica Peparini, lui ad Anna Pettinelli.

La gara con 10 cantanti e 7 ballerini

I 17 allievi che sono stati promossi alla fase serale sono già stati divisi in tre gruppi, ovvero le squadre che dal 21 marzo si sfideranno in prima serata.

Ogni professore ha portato con sé tutti i ragazzi che ha seguito al pomeridiano: Zerbi ha selezionato quattro cantanti (Caterina, Riccardo, Elena e Plasma) Cuccarini e Pettinelli tre a testa (Lorenzo, Angie e Michele per Lorella, Opi, Gard e Valentina per Anna).

I ballerini che da sabato prossimo si esibiranno sul palco del serale, invece, sono solamente sette: Nicola, Emiliano e Antonio per la maestra Celentano, Kiara e Alessio per Emanuel, Alex e Simone per Peparini.