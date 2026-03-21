Oggi, 21 marzo, andrà in onda la prima puntata del serale di Amici e non mancheranno le sorprese. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che i telespettatori assisteranno ad un tripla eliminazione: Opi, Michele e uno tra Emiliano e Antonio abbandoneranno il programma. Tra il nuovo giudice Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli, invece, ci saranno un paio di battibecchi dopo le esibizioni dei cantanti Lorenzo e Riccardo.

Diminuisce il numero degli allievi in gara ad Amici

Il serale di Amici 25 inizierà con un colpo di scena: al debutto, infatti, ben tre allievi verranno eliminati e saranno uno per ogni squadra del cast.

La prima manche vedrà la sconfitta del team Pettinelli-Emanuel Lo e la giuria sceglierà di mandare a casa il cantante Opi.

Dopo la seconda partita, vinta dagli Zerbi-Cele, toccherà ad un alunno di Lorella Cuccarini lasciare la gara: la commissione esterna opterà per il violoncellista Michele.

Nel ballottaggio della prima puntata si sfideranno Emiliano e Antonio, entrambi talenti seguiti da Alessandra Celentano: l'esito di questo spareggio sarà svelato al termine dell'appuntamento su Canale 5, anche se sul web già circolano alcuni spoiler su come potrebbe essere andata a finire.

Primi scontri tra giurati e insegnanti

Un altro momento che farà discutere sarà sicuramente quello in cui Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli daranno pareri opposti sulle esibizioni dei cantanti Lorenzo e Riccardo.

Le anticipazioni della prima puntata del serale di Amici, infatti, svelano che il nuovo giudice contesterà l'insegnante e le critiche che muoverà agli allievi dicendole: "Tu i dischi li metti in radio, ma io li faccio".

I due, dunque, daranno vita alla prima piccola lite di quest'edizione e c'è chi è convinto che potrebbero essercene molte altre in futuro.

L'indiscrezione sul terzo eliminato

A poche ore dall'inizio della puntata di Amici su Canale 5, sul web si è diffuso il nome dell'allievo che avrebbe perso il ballottaggio.

Stando a quello che ha svelato Amedeo Venza sui social, la giuria avrebbe deciso di eliminare Antonio (ballerino di latinoamericano del team Zerbi-Celentano) e di salvare il giovane Emiliano.