Domenica 15 marzo andrà in onda una puntata speciale di Amici, un appuntamento registrato qualche giorno fa e interamente dedicato al percorso degli allievi al pomeridiano. I 17 titolari che da sabato prossimo gareggeranno al serale, dunque, rivivranno le emozioni degli ultimi mesi e poi si confronteranno con alcuni ex alunni che quest'anno hanno partecipato a Sanremo, da Nicolò Filippucci a Mara Sattei.

L'ultima puntata prima del serale

Nell'attesa di esordire sul palco del serale, gli allievi di Amici avranno la possibilità di rivivere le emozioni che hanno provato negli ultimi mesi all'interno della scuola.

Lo speciale che andrà in onda il 15 marzo, infatti, servirà per traghettare i ragazzi e il pubblico verso la nuova fase del programma condotto da Maria De Filippi.

Le anticipazioni del web svelano che domenica pomeriggio i 17 titolari che hanno conquistato la maglia oro vedranno e commenteranno il loro percorso al pomeridiano, dalle difficoltà ai momenti felici.

Tutti gli ospiti dal Festival di Sanremo

All'ultima puntata di Amici prima dell'inizio del serale, però, parteciperanno anche diversi ospiti.

Come ha svelato un comunicato stampa di Mediaset, domenica 15 marzo gli allievi avranno la possibilità di confrontarsi con 5 cantanti che hanno studiato nella scuola anni fa e che il mese scorso erano sul palco del Festival di Sanremo.

Ad animare lo speciale del talent che andrà in onda questo weekend, dunque, saranno: Enrico Nigiotti, Mara Sattei, Nicolò Filippucci e il duo LDA e Aka7even.

L'attesa dei fan di Amici sui social

Lo speciale del 15 marzo sarà solo uno step che avvicinerà il pubblico alla prima puntata del serale, in onda sabato 21.

"Io non vedo l'ora di vedere Alessio su quel palco", "Ma quando svelate i giudici?", "Se guardo questo programma è solo per Alessio", "Forza Alex", "Cambierete qualcosa o sarà sempre la solita solfa?", "Spero in qualche novità", "Le squadre non sono equilibrate, Zerbi e Celentano hanno 7 allievi", "Quante eliminazioni ci saranno al debutto?", "Quest'anno sarà dura contro Canzonissima", questi sono alcuni commenti che i fan hanno scritto sotto al post che la pagina X di Amici ha dedicato al conto alla rovescia per l'inizio del serale.