Il serale di Amici inizierà sabato 21 marzo, ma questo weekend i fan non rimarranno a bocca asciutta. Domenica prossima, infatti, andrà in onda uno speciale che servirà per traghettare il pubblico alla puntata che darà il via alla nuova fase: su TikTok sono stati dati alcuni indizi sugli ospiti che parteciperanno a quest'appuntamento, e i più attenti hanno riconosciuto Nicolò Filippucci, LDA e Aka7even.

Lo spoiler sui social

Manca ancora più di una settimana all'inizio del serale di Amici 25: la prima puntata andrà in onda sabato 21 marzo, quindi questo weekend i fan dovranno accontentarsi di uno speciale registrato con alcuni ospiti.

Su TikTok è stato pubblicato un breve video con i dettagli degli artisti che si alterneranno sul palco domenica dalle 14:00, e gli utenti li hanno riconosciuti quasi tutti.

In questo post si intravedono i tatuaggi di Aka7even, una giacca che LDA ha sfoggiato di recente e una maglietta con su scritto "Laguna", ovvero il titolo del brano con il quale Nicolò ha vinto Sanremo giovani.

A loro potrebbero aggiungersi Enrico Nigiotti e una tra Arisa e Mara Sattei, ma sulla partecipazione di questi ultimi non ci sarebbero le stesse certezze.

I commenti dei fan su TikTok

Allo speciale di Amici in onda il 15 marzo, dunque, parteciperanno diversi ospiti e la maggior parte di loro sarebbero ex allievi della scuola che sono stati in gara a Sanremo quest'anno.

"Ho visto la scritta Laguna, quindi c'è sicuro Nicolò", "Sono ex concorrenti che sono stati al Festival", "Aka7even e LDA sicuro, hanno anche registrato un video nei camerini qualche giorno fa", "E i vincitori della scorsa edizione?", "Sarebbe stato carino invitare anche Daniele e TrigNO", "Nessun rappresentante del ballo, che tristezza", si legge su TikTok in queste ore.

L'indiscrezione sui giudici del serale di Amici

In queste ore sul web si sta parlando molto anche dei giudici del serale di Amici, e in particolare di chi sarebbe ancora in trattativa per entrare nel cast.

Secondo Amedeo Venza, infatti, Maria De Filippi vorrebbe Elisa e Gigi D'Alessio per rinnovare la commissione esterna: a loro potrebbe aggiungersi Alessandro Cattelan, anche lui molto stimato dalla conduttrice.