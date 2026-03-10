Ora è ufficiale: il serale di Amici 25 inizierà sabato 21 marzo. Dopo settimane di indiscrezioni e ripensamenti, la rete ha ufficializzato con un promo il giorno in cui andrà in onda la prima puntata del talent condotto da Maria De Filippi. Quest'appuntamento sarà registrato 48 ore prima di essere mostrato ai telespettatori e sarà anche l'ultimo per gli allievi che non convinceranno la giuria al debutto.

Quando inizia il serale di Amici

Mancano meno di due settimane al ritorno di Amici in prima serata: oggi, 10 marzo, su Canale 5 è stato trasmesso il promo che ha confermato che il serale del talent inizierà sabato 21.

Il serale di #Amici25 da sabato 21 Marzo 🔥 pic.twitter.com/UNxZHVLaGV — AMICI NEWS (@amicii_news) March 10, 2026

Come accade da diversi anni, le puntate che saranno trasmesse in tv nel weekend verranno registrate con due giorni d'anticipo: le riprese del 1° appuntamento di quest'edizione, infatti, sono previste per giovedì 19 marzo.

Tra 9 giorni, dunque, i fan più impazienti potranno scoprire tutto quello che accadrà in studio leggendo le anticipazioni che trapeleranno alla fine della registrazione, soprattutto i nomi degli allievi che saranno eliminati all'esordio.

Salvo colpi di scena, infatti, la giuria sarà chiamata ad escludere due titolari già al debutto: uno dopo la prima manche e un altro al termine di un ballottaggio tra i talenti meno brillanti della seconda e della terza partita.

Il direttore artistico del prime time

Alla fine del daytime in cui Opi è passato al serale nonostante il "no" di Rudy Zerbi, Maria De Filippi ha presentato ai ragazzi e al pubblico il direttore artistico della prossima fase di Amici.

La conduttrice ha deciso di riconfermare Stéphane Jarny alla guida del corpo di ballo che accompagnerà gli allievi nelle esibizioni, quindi non c'è stata nessuna sorpresa.

Attesa per gli abbinamenti tra prof e per la giuria

Le uniche cose che i fan di Amici non sanno ancora del serale, sono le squadre che si sfideranno e i componenti della giuria esterna.

Nei prossimi daytime dovrebbero essere svelati gli abbinamenti tra i professori del cast, anche se i telespettatori sono convinti che saranno gli stessi delle ultime edizioni: Zerbi-Celentano, Cuccarini-Emanuel e Pettinelli-Peparini.

I giudici, invece, potrebbero cambiare: si vocifera che a votare le esibizioni dei ragazzi potrebbero essere Irama, Emma e Rossella Brescia.