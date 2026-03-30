La terza puntata del serale di Amici si avvicina, e i fan sono curiosi di scoprire chi verrà eliminato dalla giuria. A lasciare la scuola nel corso del prossimo appuntamento saranno in tre: chi perderà il ballottaggio tra Caterina e Valentina, e altri due titolari che non convinceranno pienamente i giudici. Sul web si dice che a rischiare potrebbe essere Plasma, che da settimane è nella lista dei talenti che non piacciono ad Anna Pettinelli e fino ad ora avrebbe avuto solo assegnazioni sbagliate.

Nuovi colpi di scena in arrivo ad Amici

Mancano pochi giorni alla registrazione della terza puntata del serale, per questi i fan si stanno già interrogando su chi potrebbe essere escluso dalla gara nel corso di quest'appuntamento.

L'unica certezza che c'è ad oggi, 30 marzo, è che la prossima volta la giuria dovrà eliminare tre allievi: la serata inizierà con un nuovo ballottaggio tra Caterina e Valentina, e sicuramente una delle due lascerà la scuola.

Nel corso della gara a squadre, invece, i giudici dovranno indicare i talenti che li convinceranno meno con le loro esibizioni: uno andrà via durante la puntata e un altro al termine del consueto spareggio di fine serata.

Il percorso di Plasma nel prime time

Sul web si dice che questa settimana in cima alla lista dei talenti più a rischio ci sarebbe Plasma, l'alunno di Rudy Zerbi che fino ad ora non avrebbe convinto al cento per cento.

Tra i fan c'è chi è convinto che le canzoni che sono state assegnate al titolare nei primi due appuntamenti sarebbero state sbagliate, nel senso che nessuno dei brani che ha eseguito avrebbe risaltato le sue qualità.

A complicare la situazione ci sarebbe anche il giudizio negativo di Anna Pettinelli, che dall'inizio del prime time non fa altro che criticare il ragazzo definendolo l'anello debole della sua squadra assieme a Riccardo.

Tutti gli eliminati ufficiali

Nelle prime puntate del serale di Amici sono stati eliminati quattro titolari, per la precisione due cantanti e due ballerini.

All'esordio la giuria ha scelto di mandare a casa Opi, Michele e Antonio, invece sabato scorso è toccato a Simone interrompere il percorso nella scuola.

Il ballottaggio tra Valentina e Caterina, invece, è stato rimandato al terzo appuntamento, quello che si registrerà giovedì 2 aprile.