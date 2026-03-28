Mancano pochissime ore all'inizio della seconda puntata del serale di Amici, ma sul web stanno già circolando spoiler e indiscrezioni su quello che dovrebbe accaduto fuori dallo studio. Stando a quello che ha svelato Amedeo Venza sui social, il ballottaggio che sarà trasmesso in tv il 28 marzo sarebbe stato vinto da Valentina, salvata dalla giuria a discapito dell'altra cantante Caterina.

I rumor sull'esito dello spareggio

Da un paio di giorni i fan di Amici si stanno chiedendo come è andato lo spareggio della seconda puntata del serale, quello che ha visto contrapposte due cantanti molto amate dal pubblico.

Le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda oggi, 28 marzo, svelano che Valentina e Caterina si sono confrontate su una cover (non sui loro nuovi inediti), dopodiché sono rientrate nella casetta dove vivono da mesi per attendere la decisione della giuria.

A svelare il verdetto è stata Maria De Filippi in collegamento (come accade da diverse edizioni), e Amedeo Venza sostiene di sapere il nome dell'allieva che è stata eliminata.

Secondo l'esperto di gossip, dunque, la commissione esterna avrebbe scelto di dare un'altra possibilità a Valentina, la titolare del team Pettinelli-Emanuel Lo, e di conseguenza a lasciare la scuola sarebbe stata Caterina.

Il percorso nella scuola di Amici

Valentina è entrata ad Amici nella prima puntata ed è stato Rudy Zerbi a volerla a tutti i costi nella sua squadra.

Dopo un inizio convincente, la ragazza ha cominciato a perdere fiducia e quasi tutte le settimane ha vissuto momenti di crisi.

La titolare ha anche avuto la possibilità di trascorrere sette giorni a casa sua per ragionare sul suo futuro nel talent, poi ad un passo dal serale Anna Pettinelli le ha proposto di entrare nel suo team e lei ha accettato.

Negli ultimi giorni si è parlato di Valentina anche per il flirt che sta vivendo con Nicola, anche lui allievo del programma di Canale 5.

Le anticipazioni sugli ospiti

L'esito del ballottaggio tra Valentina e Caterina sarà svelato alla fine della puntata del 28 marzo, ma prima il pubblico assisterà ad una gara avvincente e a diversi momenti di svago.

Belen Rodriguez e Luca Argentero si sfideranno nel gioco Password (vincerà lei in coppia con Cristiano Malgioglio), Zendaya e Robert Pattinson presenteranno il loro nuovo film e daranno consigli ai ragazzi e infine Francesco Cicchella imiterà Sal Da Vinci.