Manca poco alla registrazione della seconda puntata del serale di Amici, per questo i fan hanno cominciato a fare pronostici su chi saranno i prossimi eliminati. Molti utenti che si sono esposti rispondendo alla domanda che è stata fatta dalla pagina X di Amici News sugli esclusi del 28 marzo, pensano che a lasciare la gara potrebbero essere due cantanti: i nomi più gettonati sono quelli di Caterina e Valentina, invece sono un po' meno quotate le uscite di Plasma e Riccardo.

Le previsioni degli spettatori di Amici

Nel corso della seconda puntata del serale di Amici ci saranno almeno due eliminazioni e spetterà alla giuria decidere chi dovrà lasciare la scuola tra i 14 allievi che sono ancora in gara.

Molti fan del talent si sono già esposti sui social facendo i nomi dei titolari che rischierebbero di più nell'appuntamento che sarà trasmesso in tv il 28 marzo (ma che sarà registrato giovedì 26), e quasi tutti pensano che potrebbe toccare a due cantanti.

Dando un'occhiata alle risposte degli utenti di X al "sondaggio" che la pagina Amici News ha fatto sui prossimi eliminati dal serale, ci si rende conto che in tantissimi ipotizzano l'uscita di uno o più alunni del team Zerbi-Celentano, il più numeroso del cast di quest'anno.

Seconda puntata: chi verrà eliminato?

Due nomi.#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 24, 2026

Il pensiero degli utenti di X

I nomi più gettonati dai fan che hanno espresso un parere sui prossimi eliminati del serale di Amici, sono quelli di Caterina e Valentina.

Le due cantanti non hanno convinto al cento per cento al debutto, e questo potrebbe essere uno dei motivi per i quali in tanti pensano che potrebbero uscire nel corso della puntata in onda il 28 marzo.

Alcuni utenti di X hanno menzionato anche Plasma e Riccardo, entrambi titolari del team Zerbi-Celentano che però all'esordio sono stati apprezzatissimi dalla giuria.

Il daytime dedicato alla crisi di Valentina

A spingere molti fan a prevedere l'eliminazione di Valentina nella seconda puntata del serale, è stata anche la scelta degli autori di dedicarle gran parte del daytime del 24 marzo.

Per più di un quarto d'ora, infatti, i telespettatori hanno assistito al confronto che l'allieva di Amici ha avuto con Giordana Angi dopo l'esordio, in particolare ai consigli che l'artista ha dato alla ragazza per aiutarla a superare le sue paure.

"Questo daytime significa solo una cosa, ovvero che alla prossima registrazione salutiamo Valentina", ha fatto notare un'utente di X poche ore fa.