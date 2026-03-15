Oggi, 15 marzo, è stato svelato che i giudici del serale di Amici sono quattro e per ognuno di loro è stato dato un indizio. Lollo Magazine ha diffuso i nomi dei personaggi famosi che da sabato prossimo dovrebbero commentare e votare le esibizioni dei ragazzi: si tratterebbe di Elena D'Amario (unica riconferma della passata edizione), Elisa, Gigi D'Alessio e Alessandro Cattelan.

La lista ufficiosa dei giurati di Amici

I giudici di Amici 25 sono quattro: questa è la notizia che è stata data al termine dello speciale in onda il 15 marzo su Canale 5.

Questa novità ha sorpreso gran parte del pubblico, ma l'attenzione di molti è andata sugli indizi che sono stati dati per provare a far indovinare l'identità dei componenti della giuria.

Stando a quanto si legge su Lollo Magazine, però, c'è chi avrebbe già scoperto tutti i componenti della commissione esterna di quest'edizione del talent.

La giuria del serale dovrebbe essere composta da: Elena D'Amario (riconfermata per il secondo anno consecutivo), Elisa (già coach della squadra Blu in passato), Gigi D'Alessio e Alessandro Cattelan (entrambi al debutto in questo ruolo).

Gli indizi apparsi sui social

Uno dei giudici del serale di Amici 25 ha indicato New York come la sua città del cuore, e sul web c'è chi ha subito pensato ad Alessandro Cattelan perché ha scritto un libro che si intitola "La mia New York".

Questa città, però, è stata molto importante anche per la carriera di Elena D'Amario, quindi quest'indizio potrebbe essere collegato sia alla ballerina che al conduttore.

In giuria ci sarà anche una persona che colleziona modellini di aerei, un'altra che ha un bel ricordo legato a Nuova Delhi e un'altra ancora che ha Spongebob come amuleto.

Pochi giorni al debutto in prima serata

L'identità dei quattro giudici potrebbe essere svelata in uno dei prossimi daytime oppure direttamente nel corso della registrazione di giovedì 19 marzo.

Il serale di Amici, infatti, inizierà sabato sera su Canale 5, ma la prima puntata verrà registrata 48 ore prima rispetto alla sua messa in onda.

Al debutto dovrebbe esserci una doppia eliminazione visto l'elevato numero degli allievi in gara, ma maggiori informazioni a riguardo dovrebbero trapelare a breve.