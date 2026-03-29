Alla fine della puntata di Amici che è andata in onda il 28 marzo c'è stato un colpo di scena: Maria De Filippi ha comunicato ai ragazzi che il verdetto dello spareggio tra Caterina e Valentina è rinviato alla prossima settimana a causa di un'indecisione dei giudici. All'inizio del terzo appuntamento serale, dunque, una delle due cantanti che sono al ballottaggio verrà eliminata definitivamente.

La comunicazione a sorpresa di Maria De Filippi

I giudici del serale di Amici non se la sono sentita di eliminare una tra Caterina e Valentina, per questo hanno chiesto ed ottenuto il rinvio dello spareggio alla prossima settimana.

Come ha comunicato Maria De Filippi agli allievi, la terza puntata (che andrà in onda sabato 4 aprile) si aprirà con una nuova sfida tra le due cantanti che l'altra sera sono finite a rischio.

Il ballottaggio tra l'alunna di Rudy Zerbi e quella di Anna Pettinelli, dunque, è solo stato rimandato di sette giorni per permettere alla giuria di riflettere al meglio su chi salvare e chi mandare a casa.

Una COMUNICAZIONE IMPORTANTE per Valentina e Caterina: sabato prossimo scopriremo cosa accadrà nella terza puntata del Serale di #Amici25! pic.twitter.com/e1FxUh4q5U — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 28, 2026

La reazione degli spettatori di Amici

La notizia del rinvio del verdetto dello spareggio tra Caterina e Valentina ha stupito la maggior parte dei fan di Amici, e ciò si evince anche da come l'hanno commentata sui social.

"Non sarebbe il caso di studiare un meccanismo nuovo? Questa cosa è già la terza volta che capita", "Solita pagliacciata", "La settimana scorsa ne avete buttati fuori tre e stasera solo uno, mah", "Nessuna delle due merita di uscire perché lì dentro c'è gente molto più scarsa", "Scegliendo quattro giudici cosa si aspettavano?", "Solita presa in giro", "Cambiate questo regolamento, per favore", "Hanno gli inediti da pubblicizzare", si legge su X in queste ore.

I precedenti del recente passato

Chi segue Amici da tempo ricorderà che una situazione come quella che si è capitata l'altra sera non è inedita per il serale.

Un paio di anni fa la giuria ha rimandato di una settimana lo spareggio tra Sarah e Lil Jolie, invece nel 2025 è successo lo stesso quando a sfidarsi sono stati TrigNO e Chiara.

All'inizio della puntata che andrà in onda il 4 aprile, ma che sarà registrata giovedì 2, una tra Caterina e Valentina sarà eliminata.