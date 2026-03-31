Nelle prime puntate del serale di Amici ci sono stati diversi battibecchi tra Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli, e i fan hanno la sensazione che ne arriveranno molti altri. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni sull'esperienza da giudice del talent, il cantautore ha punzecchiato l'insegnante ribadendo che non potrebbe insegnargli nulla sulla musica perché lui la fa da più di 30 anni.

Le parole fuori dallo studio di Amici

A pochi giorni dalla registrazione della terza puntata del serale di Amici (che ci sarà giovedì 2 aprile), è stata pubblicata un'intervista dell'unico nuovo giudice di questa edizione, Gigi D'Alessio.

L'artista ha parlato di come si sta trovando in questa veste, delle differenze tra il talent e The Voice, del rapporto che ha con Maria De Filippi e degli scontri che ci sono stati con Anna Pettinelli nelle prime puntate.

"Mi ha toccato nel vivo e non potevo non reagire. Lei non può insegnarmi cos'è l'intonazione, sono un cantante. In ogni performance ci possono essere imprecisioni, ma lei non può parlare di sbavatura in generale", ha dichiarato di recente il giurato del programma di Canale 5.

Preferenze e critiche delle prime puntate

Ad innescare le liti con Anna Pettinelli sono stati i giudizi che Gigi D'Alessio ha dato ai cantanti in gara al serale.

La professoressa di Amici non ha gradito il fatto che il giudice abbia dato quasi sempre il punto a Riccardo, anche perché lei non lo apprezza dall'inizio dell'anno scolastico.

L'artista napoletano, invece, è convinto che l'allievo di Rudy Zerbi sarebbe uno dei più intonati di quest'edizione e anche solo per questo meriterebbe di andare avanti nel programma.

Il giurato, inoltre, ha un po' criticato Gard, "pupillo" della maestra per come ha interpretato i brani nella seconda puntata.

In arrivo una tripla eliminazione

La terza puntata di Amici andrà in onda il 2 aprile, ma sarà registrata il giovedì precedente.

Tra un paio di giorni, dunque, sul web circoleranno i nomi degli allievi che verranno eliminati e di quelli che finiranno al ballottaggio.

A lasciare il programma sarà sicuramente una tra Caterina e Valentina, che si sfideranno in un nuovo spareggio decisivo.