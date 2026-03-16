Oggi, 16 marzo, sono stati svelati altri quattro indizi sui giudici del serale di Amici: sui profili social del talent, infatti, sono stati pubblicati oggetti collegati ai personaggi famosi che saranno nella commissione esterna di quest'anno. Molti fan hanno associato una borsetta rossa a Cristiano Malgioglio, che tornerebbe in questo ruolo per la terza edizione consecutiva. Si vocifera anche del possibile debutto di Elettra Lamborghini, ma la sua presenza nel cast di Canzonissima la esclude dalla lista dei candidati.

Gli indizi sui componenti della giuria

Aleggia ancora un po' di mistero attorno ai giudici del serale di Amici, e probabilmente la situazione rimarrà così fino alla registrazione della prima puntata.

Il 16 marzo sono stati svelati quattro nuovi indizi sui personaggi famosi che da sabato prossimo voteranno le esibizioni degli allievi: una borsetta rossa ("La porta sempre con sé"), un paio di scarpe indossate in un evento importante, i cavalli e il crochet (hobby scoperto da poco).

Vi diamo quattro nuovi indizi! 📷

Chi sono i giudici del Serale di #Amici25? pic.twitter.com/hX4OVr7ugl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 16, 2026

Questi dettagli sembrano aver aumentato la confusione tra i fan del programma, anche tra chi era quasi convinto che la giuria di questa edizione sarebbe stata composta da Elisa, Elena D'Amario, Alessandro Cattelan e Gigi D'Alessio.

Le teorie dei fan di Amici

In queste ore sul web ha ripreso quota un'ipotesi che era stata messa da parte dopo i primi quattro indizi sulla giuria, ovvero quella della riconferma di Cristiano Malgioglio nel cast del serale di Amici.

Secondo molti spettatori, infatti, la borsetta rossa che è stata mostrata sui social potrebbe appartenere proprio al cantautore che negli ultimi anni è stato un punto fermo della commissione esterna del talent.

"Non mi dite che c'è di nuovo lui", "Non lo sopporto più", "Non abbiamo bisogno di rivederlo in giuria per la terza volta", "Ancora Malgioglio?", "Basta", "Abbiate pietà di noi", "Siamo pieni", si legge su X.

Perché Elettra Lamborghini non ci sarà

L'indizio sui cavalli, invece, molti fan di Amici lo hanno associato a Elettra Lamborghini per l'amore che ha sempre avuto per questi animali.

Ad escludere la cantante dalla lista dei possibili giudici del serale, però, è la sua presenza nel cast del programma che sarà il competitor del talent per tutta la prossima primavera: l'artista sarà a Canzonissima da sabato 21 marzo.