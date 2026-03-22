Una delle eliminazioni della prima puntata del serale di Amici ha fatto storcere il naso alla maggior parte degli spettatori: la scelta della giuria di escludere Michele già al debutto, non è stata condivisa quasi da nessuno e ciò si evince dai commenti che sono stati pubblicati sui social il 21 marzo. Un parere condiviso da tantissimi fan è quello secondo il quale il giovane avrebbe meritato di andare avanti più di altri allievi, e la reazione furiosa di Lorella Cuccarini ha messo d'accordo gran parte del pubblico.

Il pubblico contesta i giudici di Amici

La tripla eliminazione che c'è stata nella prima puntata del serale di Amici ha un po' scosso il pubblico: se le uscite di Opi e Antonio erano abbastanza prevedibili, quella di Michele è stata contestata dalla maggior parte dei fan.

La decisione di Rudy Zerbi di mandare a rischio tutti e tre i cantanti del team Cuccarini-Pettinelli ha fatto storcere il naso a Lorella (che si è lamentata apertamente in studio) e a tutto il pubblico a casa.

A decretare l'esclusione del giovane violoncellista, però, sono stati i quattro giudici del cast, che gli hanno preferito prima Lorenzo e poi Angie.

Michele ti facciamo un grande in bocca al lupo 💚 #Amici25 pic.twitter.com/58uGdmUyJe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2026

Le proteste sui social

Sotto al post con il quale il talent ha fatto l'in bocca al lupo a Michele dopo l'eliminazione, si possono trovare i commenti di chi non ha approvato la scelta di eliminare un talento come lui già nella prima puntata.

"Tutto questo è scandaloso", "Avete eliminato uno dei migliori cantanti, follia", "Non sapete valorizzare il vero talento", "Tenetevi Riccardo e Plasma, che vergogna", "Eliminazione ingiustificabile", "Ridicoli voi e il sistema con il quale proteggete i raccomandati", "Ma non vi vergognate?", "Siete dei cialtroni", "Lorella si è incavolata e ha fatto bene", "Chiudete il programma", "Un circo", "Non sopporto più i vostri teatrini assurdi", si legge su X in queste ore.

Gli ascolti del 21 marzo

La prima puntata del serale di Amici 25 è stata seguita da 3,2 milioni di spettatori, per uno share del 23,8%.

Facendo un paragone con i dati che il talent ha ottenuto al debutto un anno fa, si nota un considerevole calo: nel 2025, infatti, il programma ha toccato il 27,9% all'esordio (con una media di 4 milioni di spettatori).