Oggi, 19 marzo, inizia ufficialmente la fase di Amici più interessante e spettacolare: il serale. Nell'attesa delle anticipazioni della prima puntata, sul web sono trapelati i nomi degli ospiti che si alterneranno sul palco all'esordio: si tratta di Annalisa per lo spazio musicale e del duo Pio e Amedeo per quello comico.

Primi spoiler dagli studi di Amici

La prima puntata del serale di Amici andrà in onda sabato 21 marzo, ma sarà registrata in queste ore (giovedì 19).

Mentre agli Elios sono in corso le riprese dell'appuntamento che dà il via alla nuova fase del talent, sui social si è diffusa un'anticipazione molto interessante.

Come ha confermato anche il giornalista Andrea Conti su X, al debutto Maria De Filippi ospiterà Annalisa e il duo Pio e Amedeo.

Per la prima puntata di #Amici25 il momento comico è affidato a Pio e Amedeo. Annalisa è l'ospite musicale — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) March 19, 2026

L'artista che in passato ha studiato nella scuola presenterà il suo nuovo singolo Canzone estiva, invece i comici intratterranno il pubblico e il cast per battute e gag.

La giuria al completo

Sempre a ridosso della registrazione della prima puntata del serale di Amici, sono trapelati i nomi di tutti i giudici di quest'anno.

Dopo giorni di indizi e teorie, si è saputo che a commentare e votare le esibizioni dei ragazzi saranno: Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario, Amadeus e Gigi D'Alessio.

Di fatto il cantante è l'unica novità rispetto alla passata edizione, infatti è andato ad aggiungersi alla commissione esterna del 2025.

Il ruolo misterioso di Alessandro Cattelan

Le anticipazioni che circoleranno sul web alla fine delle riprese del 19 marzo, dovrebbero fare chiarezza sul ruolo di Alessandro Cattelan al serale.

Da giorni si sa che il conduttore è nel cast della nuova fase di Amici, ma non è ancora trapelato cosa farà e se la sua presenza sarà determinante per il percorso degli allievi in gara.

C'è grande attesa anche per le prime decisioni che prenderanno i giudici, soprattutto quelle sui ragazzi che finiranno a rischio eliminazione al termine delle tre manche della serata: salvo colpi di scena, in quest'appuntamento almeno due titolari dovrebbero lasciare la scuola definitivamente, ma per scoprirlo bisognerà aspettare la fine della registrazione in corso agli Elios.