Notizia di poche ore fa è che Opi è uno dei tre eliminati della prima puntata del serale di Amici: il cantante, infatti, ha dovuto lasciare la scuola dopo una sola manche e sono stati i giudici a prendere questa decisione. Molti fan del programma hanno definito giusta quest'esclusione, ma c'è anche chi non ha perso l'occasione per punzecchiare Anna Pettinelli che per mesi ha fatto di tutto per portare avanti l'allievo.

I commenti sull'eliminazione dopo la prima manche

Gli eliminati della prima puntata del serale di Amici sono stati tre: Opi dopo una sola manche, Michele dopo due e uno tra Emiliano e Antonio dopo la terza partita.

Il cantante del team Pettinelli-Emanuel Lo ha dovuto lasciare la gara quasi subito perché il suo gruppo ha perso la partita contro quello capitanato da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

L'esclusione del titolare che è stato tra i protagonisti indiscussi del pomeridiano, però, è stata accolta con gioia dalla maggior parte dei fan del programma.

"La sua uscita è giusta, forse non doveva nemmeno passare al serale", è uno dei commenti più gettonati tra gli assidui spettatori del talent di Canale 5.

L'ironia dei fan di Amici

Tra chi ha commentato l'eliminazione di Opi da Amici, c'è anche chi ha punzecchiato Anna Pettinelli per il tempo che ha speso nel difendere un ragazzo che è stato escluso al debutto in prima serata.

"Ci siamo sorbiti questa cantilena per mesi e poi lo hanno fatto fuori al primo ballottaggio, che cinema", "Lo hanno mandato al serale solo per dare un contentino ad Anna, palese", "Tutto questo caos per farlo passare al serale e poi lo eliminano subito, godo", "Quest'edizione è sempre più un flop", "Non ci credono nemmeno loro in quello che fanno", "Ennesimo smacco ad Anna Pettinelli", si legge su X in queste ore.

ci siamo sorbiti la cantilena di anna e opi per settimane e poi è stato eliminato al primo ballottaggio#amicispoiler #amici25pic.twitter.com/uYIDs19U8t — m✩rti (@stoleggend0) March 19, 2026

Lo stupore per l'esclusione di Michele

Se l'eliminazione di Opi sembra aver messo d'accordo quasi tutti, quella di Michele ha lasciato senza parole la maggior parte dei fan di Amici.

Un parere che hanno condiviso in molti, infatti, è quello che l'allievo di Lorella Cuccarini non avrebbe meritato un trattamento del genere, soprattutto perché era uno dei pochi cantanti intonati di questa edizione.