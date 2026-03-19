A poche ore dall'inizio della registrazione della prima puntata del serale di Amici, sul web si è diffusa un'indiscrezione piuttosto spiazzante. Stando a quello che riporta Adnkronos il 19 marzo, Alessandro Cattelan dovrebbe ricoprire un ruolo inedito nel programma in partenza sabato prossimo: il quarto giudice ancora da svelare, dunque, potrebbe essere Amadeus.

I rumor a poche ore dal via

In un video che è stato postato sui social poche ore fa, Alessandro Cattelan ha detto che il quarto giudice del serale di Amici non è lui: "Lo giuro, non sono io.

Sabato ci sarò, ma poi capirete perché".

Se molti fan avevano pensato ad una gag creata per confondere volontariamente il pubblico, in realtà il conduttore avrebbe detto la verità.

Stando a quello che si legge sul web nel giorno in cui si registrerà la prima puntata (in onda sabato 21 marzo su Canale 5), Cattelan sarebbe nel cast del programma ma non in qualità di giurato.

Si dice che il presentatore dovrebbe ricoprire un ruolo inedito, nel senso che dovrebbe avere degli spazi dedicati in ogni prime time ma che non avrebbero a che fare con le votazioni e le eliminazioni.

Chi sono i giudici di Amici

A ridosso dell'inizio delle registrazioni del serale, dunque, sul web si è sparsa la voce secondo la quale il quarto giudice potrebbe essere una vecchia conoscenza del programma: a completare la commissione esterna potrebbe essere Amadeus, che ha già ricoperto questo ruolo un anno fa.

Al momento nel cast sono stati ufficializzati Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, invece sul personaggio che completerà la giuria c'è ancora un po' di mistero ma si vocifera che potrebbe trattarsi del conduttore di origini siciliane.

Clamoroso @Adnkronos: è caccia al quarto giudice di Amici, in quanto Ale Cattelan ricoprirà un altro ruolo. Il quarto giudice dovrebbe essere Amadeus! #Amici25 #AscoltiTv pic.twitter.com/FsK1kXey41 — Boomerissima (@Boomerissima) March 19, 2026

In serata le anticipazioni della prima puntata

Tra poche ore inizierà la registrazione della puntata del serale che andrà in onda sabato prossimo, la prima dell'edizione 2025/2026 di Amici.

In serata, dunque, sul web circoleranno le anticipazioni di tutto quello che accadrà in studio, a partire dai nomi degli allievi che saranno eliminati (dovrebbero essere almeno due visto l'elevato numero di titolari in gioco) e quelli che finiranno a rischio dopo la prima gara a squadre della stagione.