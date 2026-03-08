Sabato 7 marzo si è conclusa l'edizione 2026 di C'è posta per te, e questa notizia ha indirettamente svelato la data d'inizio del serale di Amici. La gara tra le tre squadre del cast comincerà il 21/03, quindi nel corso delle prossime due settimane saranno svelati i team che si sfideranno e i componenti della giuria ancora top secret.

Quando comincia il serale di Amici

Oggi, 8 marzo, andrà in onda l'ultima puntata del pomeridiano di Amici: in questo speciale che chiuderà la prima fase del talent, i professori sceglieranno gli allievi che si esibiranno in prime time tra due settimane.

Con la chiusura a sorpresa di C'è posta per te, infatti, si è saputo che il serale debutterà su Canale 5 sabato 21 marzo e non il 28 come si era vociferato nell'ultimo periodo.

Confermata la fine di #CePostaPerTe con l’ultima puntata andata in onda ieri sera.



Sabato prossimo il concerto di #SalDaVinci.



Da sabato 21, in concomitanza con l’inizio di #Canzonissima, il serale di #Amici25. pic.twitter.com/1AY3B8cvNa — AMICI NEWS (@amicii_news) March 8, 2026

I fan sanno già che gli insegnanti hanno promosso 17 talenti (10 cantanti e 7 ballerini) e nei prossimi giorni verranno svelate le squadre che si sfideranno fino alla proclamazione del vincitore di questa edizione.

I possibili abbinamenti tra i professori

Dopo la messa in onda dello speciale di Amici in cui verranno scelti tutti gli allievi che parteciperanno al serale, la produzione potrà cominciare a svelare la parte mancante del cast.

I fan sono curiosi di sapere quali saranno le squadre che si sfideranno in questa edizione, soprattutto se ci sarà qualche sorpresa o se gli abbinamenti saranno gli stessi degli ultimi anni.

Il duo Alessandra Celentano-Rudy Zerbi sembra piuttosto consolidato, ma anche Emanuel Lo e Lorella Cuccarini collaborano da diverse stagioni con discreto successo.

A completare i team potrebbero essere Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che sono già state a capo di una squadra in passato.

Le indiscrezioni sulla commissione esterna

Ci sarà qualche novità nella giuria del serale? I fan se lo chiedono da tempo, ma probabilmente avranno una risposta solo dopo la fine della registrazione della prima puntata (prevista per giovedì 19 marzo, quindi due giorni prima della messa in onda su Canale 5)..

In rete si dice che nella commissione esterna di quest'edizione di Amici potrebbero esserci Emma, Irama e Rossella Brescia, quindi tre volti nuovi rispetto all'anno scorso.