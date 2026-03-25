A meno di due mesi dalla sua eliminazione da Amici, Maria Rosaria ha già ottenuto un'importante rivincita. Come ha svelato la stessa ex allieva sui social, prossimamente sarà nel corpo di ballo di Super Karaoke, un nuovo programma di Canale 5 che sarà condotto da Michelle Hunziker e che verrà registrato proprio in questi giorni.

La bella novità dopo l'addio ad Amici

Chi ha seguito quest'edizione di Amici dall'inizio ricorderà che Maria Rosaria è stata tra i protagonisti assoluti del pomeridiano: per mesi, infatti, la maestra Celentano ha provato ad aiutare la ragazza a sbloccarsi e il tutto è stato raccontato in numerosi daytime.

Quando mancavano poche settimane alla scelta degli allievi che avrebbero partecipato al serale, c'è stato un colpo di scena che ha lasciato di stucco tutto il pubblico: la latinista ha perso la sfida contro Antonio ed è stata eliminata definitivamente dal programma.

A distanza di poco tempo da questa delusione, però, la giovane ha già avuto la sua rivincita: è entrata a far parte del corpo di ballo di Super Karaoke, un nuovo show che debutterà su Canale 5 in primavera.

maria rosaria torna in tv come ballerina in un programma che inizia su canale 5 felice per lei #amici25, pic.twitter.com/gU7RFJvdN8 — Lea_ Sakura. (@Lea_Sakura1) March 24, 2026

La rinascita fuori dalla scuola

In questi giorni Maria Rosaria sta provando le coreografie che porterà sul palco di Super Karaoke prossimamente, in particolare i balletti che farà sulle note dei successi del momento.

Accantonata l'esperienza da allieva di Amici, la latinista ha già avuto un'importante proposta di lavoro e questo dimostra che il programma di Canale 5 è solo un punto di partenza per chi ha talento nel ballo e nel canto.

Le novità sul serale

Maria Rosaria non è riuscita ad approdare alla fase serale di Amici, quella alla quale ambiscono tutti i ragazzi che si presentano ai casting durante l'estate.

Attualmente nel cast del prime time ci sono 14 talenti, ma già nelle prossime ore gli allievi in gara diminuiranno: giovedì 26 marzo, infatti, si registrerà la seconda puntata (che andrà in onda sabato 28) e la giuria dovrà mandare a casa almeno due titolari.

Non è da escludere, però, un'altra tripla eliminazione (all'esordio sono usciti Opi, Michele e Antonio) visto l'elevato numero di cantanti e ballerini che sono ancora in gioco.