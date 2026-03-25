A circa 24 ore dalla registrazione della seconda puntata del serale, i profili social di Amici hanno dato un'anticipazione molto interessante. All'appuntamento che sarà trasmesso in tv sabato 28 marzo, infatti, parteciperà anche Belen Rodriguez. Maria De Filippi, dunque, ha deciso di sorprendere i telespettatori invitando la popolare showgirl che in passato è già stata molte volte in studio.

Lo spoiler sulla prossima puntata di Amici

Il 26 marzo sarà registrata la seconda puntata del serale di Amici, quella che i fan potranno vedere in tv sabato prossimo dalle 21:20 circa.

Nell'attesa di scoprire i nomi degli allievi che saranno eliminati dalla giuria, in queste ore i telespettatori hanno scoperto che a quest'importante appuntamento parteciperà anche una chiacchierata showgirl.

"Belen Rodriguez ospite del serale. Ci vediamo sabato 28 marzo su Canale 5", si legge nel messaggio che è stato pubblicato su tutti i profili social del programma condotto da Maria De Filippi.

Belén Rodriguez ospite della seconda puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 28 Marzo in prima serata su Canale 5 🤩 pic.twitter.com/sjB7vy2E78 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 25, 2026

Le ipotesi sul ruolo di Belen

Ovviamente gli addetti ai lavori non hanno svelato cosa farà Belen al serale, ma si sono limitati ad anticipare la sua ospitata nella puntata in onda il 28 marzo.

Tra i fan c'è chi ipotizza che la showgirl potrebbe partecipare al gioco condotto da Alessandro Cattelan tra una manche e altra, ma anche chi non esclude che lei potrebbe esibirsi con gli allievi viste le sue abilità sia nel canto che nel ballo.

La reazione del pubblico

La notizia dell'ospitata di Belen ad Amici ha un po' sorpreso i fan del programma, soprattutto chi conosce bene il meccanismo della gara.

"Parteciperà al noioso giochino di Cattelan?", "Ma perché?", "Non se ne può più", "Sempre la stessa gente", "E che farà?", "Non ne sentivamo il bisogno", "Che senso ha quest'ospitata?", "Amici è diventato un programma per personaggi disperati e in cerca di rilancio", "In che ruolo?", "Mah", "Il suo ritorno si poteva evitare", "Continua il flop di questa edizione", "La faranno cantare?", "Wow, che ospite", "Pensano di vincere contro Canzonissima chiamando Belen?", "Sono perplessa", "Non ci sono più gli ospiti di una volta", si legge su X mercoledì 25 marzo.