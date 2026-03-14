Manca una settimana all'inizio del serale di Amici, ma tra i fan sta già serpeggiando un certo malcontento. Nei giorni scorsi sono state svelate le tre squadre che si sfideranno in prima serata, e in molti pensano che non ci sarebbe equilibrio tra i gruppi: gli Zerbi-Cele sono in 7, invece i Petti-Lo e le Cucca-Pepa in 5.

Gli abbinamenti tra professori non convincono

La prima puntata del serale di Amici andrà in onda il 21 marzo, quindi manca ancora una settimana all'inizio della gara tra le squadre di questa edizione.

Nei daytime che sono stati trasmessi in tv in questi giorni, però, sono stati svelati i team che si sfideranno sul palco a partire da sabato prossimo, e molti fan hanno storto il naso di fronte agli abbinamenti di quest'anno.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono stati riconfermati alla guida di uno dei tre gruppi, gli Zerbi-Cele, ovvero il più numeroso del cast: gli insegnanti potranno schierare ben 7 talenti, in particolare 4 cantanti (Riccardo, Caterina, Elena e Plasma) e 3 ballerini (Antonio, Emiliano e Nicola).

I Cucca-Lo divisi tra le polemiche

Se gli Zerbi-Cele sono in 7, le altre due squadre del serale di Amici sono composte da 5 alunni.

A far storcere il naso a molti fan, però, è stata soprattutto la decisione della produzione di dividere Lorella Cuccarini e Emanuel Lo dopo tre anni: in quest'edizione, infatti, non ci saranno i Cucca-Lo.

A sfidare il team più numeroso del cast saranno: i Petti-Lo (Opi, Gard, Alessio, Kiara e Valentina) e le Cucca-Pepa (Lorenzo, Angie, Michele, Alex e Simone).

Il favorito alla vittoria secondo i fan di Amici

Ad una settimana dall'inizio del serale, i fan di Amici sembrano avere le idee abbastanza chiare su chi meriterebbe di vincere la 25^ edizione.

Su X, infatti, i più gettonati per la vittoria finale sono: Alessio ed Emiliano per il ballo, Angie e Gard per il canto.

Molto probabilmente questi pronostici cambieranno di puntata in puntata, e le eliminazioni che ci saranno già da sabato prossimo potrebbero incidere in maniera importante su questo.

La registrazione che darà il via alla nuova fase del talent è fissata per giovedì 19 marzo, quindi circa 48 prima della sua messa in onda su Canale 5.