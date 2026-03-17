Mancano due giorni alla registrazione della prima puntata del serale, e nella scuola i nervi sono tesissimi. Il daytime di Amici che è andato in onda il 17 marzo, infatti, ha proposto un'accesa lite che c'è stata in casetta tra alcuni cantanti del cast e poi il "no" di Rudy Zerbi ad un guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli proprio in vista del debutto in prime time.

Lo scontro dopo le prove generali

I ragazzi di Amici stanno ultimando la preparazione dei brani e delle coreografie che eseguiranno sul palco del serale, ma non tutto sembra filare per il verso giusto.

Al rientro dalle prove generali in studio, infatti, alcuni cantanti hanno battibeccato in maniera molto accesa: Michele, in particolare, si è lamentato dell'atteggiamento di Elena e Plasma, poi anche Opi si è unito dicendosi concorde con il compagno di squadra.

Nella casetta di Amici, dunque, è nato un litigio che ha coinvolto diversi titolari del cast, ma dopo un po' tutto si è risolto con le scuse reciproche e una stretta di mano.

La sfida annullata prima del debutto

La seconda parte del daytime di Amici del 17 marzo è stata dedicata al primo guanto di sfida di questa edizione: Plasma, infatti, ha letto la lettera che gli ha inviato Anna Pettinelli per informarlo della prova che ha pensato per lui e per Gard.

L'insegnante ha chiesto ai due cantanti di preparare il brano Angelo di Francesco Renga, ma ha tolto al rapper la possibilità di scriverci sopra.

Il giovane si è confrontato con Rudy Zerbi al telefono, e insieme hanno deciso di rifiutare questo confronto.

I giudici del serale di Amici

Sempre oggi, 17 marzo, è stata svelata l'identità dei quattro giudici del serale di Amici.

La commissione esterna della 25^ edizione del talent, dunque, è composta da: Gigi D'Alessio, Alessandro Cattelan, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio.

Nel cast di quest'anno, dunque, ci sono sia volti nuovi che vecchie conoscenze, un mix interessante che potrebbe incuriosire il pubblico sin dal debutto di sabato prossimo.

Giovedì 19/03 si registrerà la prima puntata e in rete circoleranno i nomi degli allievi che finiranno a rischio eliminazione dopo la consueta gara tra le tre squadre.