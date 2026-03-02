La scelta di Anna Pettinelli di dire "no" a tutti gli allievi finché Opi non sarà al serale, ha creato il caos nella scuola di Amici. Nel daytime in onda il 2 marzo, infatti, sono state mostrate le reazioni dei ragazzi e degli altri professori alla mossa della speaker radiofonica, aspramente criticata da tutti. Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini hanno incontrato i loro alunni per preparare una contromossa efficace e immediata.

Opi si dissocia dalla sua insegnante

Domenica scorsa Anna Pettinelli ha sorpreso tutti dicendo che d'ora in poi boccerà tutti i cantanti che faranno l'esame finché Opi non andrà al serale.

Questa mossa dell'insegnante di Amici ha fatto storcere il naso a tutti, a partire dal ragazzo per il quale si sta esponendo.

Il titolare ha subito preso le distanze dalla sua prof dicendo: "Io non sono d'accordo con questa cosa. Mi faranno nero qui e sui social. Non è giusto. Deve passare chi lo merita".

La docente non ha reagito bene a queste parole, infatti ha convocato l'alunno in sala prove e gli ha urlato contro: "Ma ti rendi conto di quello che sto facendo per te? Sei un ingrato".

La professoressa Anna Pettinelli ha qualcosa da dire a Opi #Amici25 pic.twitter.com/W8R0fAsang — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 2, 2026

Le coalizioni nella scuola di Amici

Sempre nel daytime che è andato in onda il 2 marzo Lorella Cuccarini ha convocato i suoi allievi per provare a studiare una strategia utile per contrastare la mossa di Anna Pettinelli.

Anche Rudy Zerbi ha fatto la stessa cosa con i suoi ragazzi, e tutti hanno concordato nell'affermare che si deve trovare una soluzione il prima possibile perché la maggior parte di loro rischiano di rimanere fuori dal serale.

Le opinioni dei fan sui social

Il pubblico di Amici concorda con chi sta andando contro Anna Pettinelli e la sua strategia di bocciare tutti finché i suoi alunni non andranno al serale.

"Mandatela via, non se ne può più", "Insopportabile", "Una professoressa corretta non direbbe mai una cosa del genere", "Questa situazione è surreale", "Devo risolvere in poco tempo", "Ha ragione chi dice che questo è un ricatto", "Non si proteggono così i propri allievi", "Se lei credesse davvero in Opi, non avrebbe bisogno di bocciare gli altri a prescindere", "Ma questa donna sa cos'è la meritocrazia?", si legge su X in queste ore.