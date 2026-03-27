A ridosso della messa in onda della seconda puntata del serale, i fan di Amici sono stati aggiornati su una cosa che è successa nella scuola di recente. In un daytime, infatti, è stato mostrato l'avvicinamento che ha portato due allievi a scambiarsi tenerezze davanti alle telecamere: a sorpresa tra Valentina e Nicola è nata un'intesa, ma sui social sono in tanti a pensare che sarebbe solo una strategia per rimanere in gioco.

Il flirt tra i due titolari di Amici

In quest'edizione di Amici c'è stato poco spazio per l'amore, soprattutto se si pensa a quanti daytime sono stati dedicati alle coppie delle passate stagioni.

Poco prima della messa in onda della seconda puntata del serale, però, gli autori hanno sorpreso il pubblico svelando un flirt che è cominciato tra due allievi insospettabili.

Dopo un timido avvicinamento, infatti, tra Valentina e Nicola ci sono stati baci e abbracci e i fan non sono riusciti a nascondere il loro stupore.

Forse è presto per parlare di una nuova coppia, ma l'intesa tra la cantante e il ballerino è sembrata già molto forte.

Dalle piccole cose di tutti i giorni, tra Nicola e Valentina è nata una complicità #Amici25 pic.twitter.com/qJpm9BIxeV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 26, 2026

La reazione dei telespettatori

Il flirt tra Valentina e Nicola ha lasciato senza parole la maggior parte dei fan di Amici, soprattutto perché nessuno aveva colto indizi che potevano far pensare a un interesse tra i due titolari.

"Io ero convinta che entrambi avessero altri gusti", "Ci mancava solo la storiella da fotoromanzo", "Inaspettato, ma sono bellissimi", "Io li ho visti sempre lontani, non ci credo tanto", "Non mi fido di lei", "Cosa non si fa per andare avanti", "Sono carini", "Per me è solo strategia, svegliatevi", "Hanno unito le forze per non uscire", "La coppia più assurda della storia di Amici", si legge su X in questi giorni.

L'indiscrezione sull'esito del ballottaggio

Nelle ultime ore Valentina è al centro dell'attenzione per via di quello che è successo nella registrazione della seconda puntata del serale di Amici.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la cantante è finita al ballottaggio con Caterina e la giuria ha dovuto decidere chi eliminare.

Secondo Amedeo Venza, Malgioglio e i colleghi avrebbero scelto di salvare Valentina, ma l'eventuale ufficialità arriverà solo sabato 28 marzo su Canale 5.