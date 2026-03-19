Giovedì 19 marzo si sono svolte le riprese della prima puntata del serale di Amici, che verrà trasmessa sabato 21 marzo alle 21:20 su Canale 5. Le anticipazioni trapelate da Superguida TV rivelano che durante la serata ci saranno ben tre eliminazioni. Opi e Michele saranno i primi allievi a lasciare la scuola, mentre Emiliano e Antonio finiranno al ballottaggio. Intanto, Annalisa sarà ospite e presenterà il suo nuovo singolo.

Opi e Michele eliminati, Emiliano e Antonio al ballottaggio

Le anticipazioni della puntata del serale di Amici in onda sabato 21 marzo alle 21:20 su Canale 5 preannunciano un debutto ad altissima tensione.

La serata si aprirà infatti con una tripla eliminazione che scuoterà immediatamente gli equilibri della scuola. I primi due allievi costretti a lasciare il programma saranno Opi e Michele, esclusi nel corso delle prime manche. Il momento più drammatico arriverà però nel finale, quando Emiliano e Antonio si ritroveranno al ballottaggio conclusivo: solo uno dei due potrà proseguire il percorso nel talent. L’esito resterà top secret fino alla messa in onda, alimentando l’attesa dei fan.

Gli ospiti e le squadre della puntata di Amici del 21 marzo

La prima puntata serale di Amici del 21 marzo porterà in scena una formazione ricchissima: la giuria sarà composta da Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, mentre Alessandro Cattelan interverrà con un ruolo speciale.

Sul fronte musicale, Annalisa presenterà in anteprima il suo nuovo brano, mentre Pio e Amedeo animeranno la serata con un intervento comico pensato per il debutto del serale. Le tre squadre entreranno ufficialmente in gara con assetti molto diversi tra loro. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano guideranno un gruppo formato da cantanti e ballerini pronti a puntare sulla tecnica pura, mentre Emanuel Lo e Anna Pettinelli schiereranno un team costruito sull’energia e sulla versatilità. Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, infine, presenteranno una formazione equilibrata, capace di alternare interpretazione, presenza scenica e solidità vocale. La serata inaugurerà così una competizione serrata, con performance che prometteranno ritmo e sorprese.