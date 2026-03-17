Dopo diversi indizi comparsi sulla pagina ufficiale di Amici 25, il sito Adnkronos ha rivelato che i quattro giudici del Serale saranno: Alessandro Cattelan, Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio. Sul web gli utenti hanno espresso un parere contrastante sulla scelta della produzione: "Alcuni potevano evitarli visto che non c'entrano nulla col programma".

Gli indizi forniti dal programma

Sulla pagina X di Amici di Maria da alcuni giorni a questa parte erano stati diffusi degli indizi riguardanti i quattro giudici scelti per il Serale del talent show.

Il primo indizio ha visto due modellini aerei, il secondo la spugna di SpongBob come portafortuna, il terzo New York come "città del cuore", mentre il quarto indizio riguarda un elefantino come ricordo da Nuova Dehli. A seguire sono stati diffusi altri quattro indizi: un portamonete rosso, un cavallo, la passione per il crochet e delle scarpe indossate in un evento particolare.

Secondo il sito Adnkronos, i quattro giudici del Serale sono: Gigi D'Alessio, Alessandro Cattelan, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio.

Il commento degli utenti del web

Sul web erano state formulate diverse ipotesi sui quattro giudici del Serale. Tra questi era comparso anche il nome di Amadeus, Elettra Lamborghini, Serena Rossi e Michele Bravi.

Tolto l'ex conduttore del Festival di Sanremo, gli altri saranno impegnati su Rai1 nel nuovo programma condotto da Milly Carlucci.

In seguito ai nomi usciti sul web, alcuni utenti sono apparsi scettici: "Gigi D’Alessio è il nuovo Albano, sta ovunque. Cattelan ed Elena D'Amario fanno a gara a chi sia più simpatico… Brutta fine per chi pensava di diventare il nuovo Pippo Baudo… si è ridotto ad abbassarsi a quello che prima odiava". Un altro utente ha affermato: "Ma possibile che ogni anno dobbiamo subirci la presenza di Malgioglio? Anziché votare per il talento, vota in base alla simpatia". Un ulteriore utente ha affermato: "Alcuni potevano evitarli visto che non c'entrano niente col programma".

Uno spettatore invece si è detto soddisfatto: "Ragazzi come si fa a dire che Cattelan non capisce di musica, quando da una vita conduce programmi riguardanti quel determinato settore?". Infine c'è chi si fida della conduttrice Maria De Filippi: "Se lei li ha scelti è perché meritano di stare lì".