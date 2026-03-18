Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nella settimana dal 23 al 28 marzo, Sheila tornerà a tessere la sua tela nell'ombra, pronta a tutto pur di minare la serenità di Steffy Forrester.

Il ristorante Il Giardino si conferma scenario privilegiato degli intrighi di Los Angeles: un crocevia dove confidenze e sospetti prendono forma per poi essere intercettati dai predatori in ascolto. Proprio qui, nelle puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 23 al 28 di marzo, Sheila riuscirà a captare un'informazione esplosiva. Ascoltando di nascosto un confronto tra Brooke e Deacon, l'ex infermiera scoprirà le profonde angosce della Logan riguardo a sua figlia.

Brooke ha infatti saputo che Hope prova una pericolosa attrazione per Finn. E ciò la sconvolge.

Anche il padre di Hope apparirà preoccupato. E a ben ragione: Hope, infatti, continuerà a fantasticare su Finn, cedendo a sogni a occhi aperti sempre più conturbanti. Quanto a Sheila, be', per la nuova moglie di Deacon, questa rivelazione assumerà subito i contorni di un dono inaspettato: un eventuale avvicinamento tra Hope e il dottore indebolirebbe drasticamente la posizione di Steffy, eliminando l'ostacolo principale tra Sheila e suo figlio.

Sempre nel microcosmo de Il Giardino avverrà poi l'introduzione di un nuovo personaggio secondario: Tom Starr. Costui aggiungerà un nuovo elemento di mistero legato al passato di Poppy.

Tom, un senzatetto a cui Deacon ha offerto lavoro come lavapiatti, sembrerà infatti riconoscere Poppy, com'era già capitato in passato a Bill. Ma stavolta la sorpresa veicolerà un'intensità differente.

Vedendo Poppy, Tom apparirà quasi sconvolto. Il che suggerirà una connessione profonda, forse risalente ai tempi in cui la donna frequentava i festival musicali. Gli spoiler americani informano che tale dettaglio, apparentemente minore o marginale, è in realtà destinato a rimettere in discussione l'intera narrazione della paternità di Luna. Nei mesi a venire, Tom diventerà un antagonista di Luna e Poppy.

Nella puntata in onda il 24 marzo, Steffy andrà su tutte le furie quando Ridge proporrà Brooke come co-CEO della Forrester.

Sheila, invece, metterà alla prova la lealtà di suo marito Deacon. Nei giorni seguenti, invece, Poppy farà di nuovo visita a Li, per un confronto. Nel frattempo Katie confesserà a Bill di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti. Finn parlerà con Steffy del suo incontro con Sheila a Il Giardino. Steffy, preoccupata che la presenza costante di Sheila possa manipolare Finn, si dirà esausta.

Sheila sfrutta Hope contro Steffy: lo spoiler di Beautiful

Hope Logan, che ha già iniziato a proiettare i propri desideri su Finn, diventa la pedina perfetta per i piani di Sheila. Forte della comprensione che Hope le ha mostrato in passato, arrivando persino a benedire le nozze con Deacon, l'ex infermiera deciderà di sfruttarla per ottenere ciò che vuole.

Lo farà, ovviamente, con estrema cautela. Senza forzare la mano, Per Sheila si tratterà di manovrare le circostanze per favorire l'intimità tra il figlio e la giovane Logan, convinta che il loro legame sia la chiave per la sua redenzione familiare.

Mentre gestisce i suoi complicati sentimenti per Finn, Hope dovrà incassare un colpo durissimo: Thomas e Paris sono ufficialmente fidanzati. Vedere l'anello di diamanti al dito della rivale e assistere alle manifestazioni di affetto di Douglas verso la sua "nuova mamma" getterà Hope nello sconforto.

Thomas si presenterà come un uomo rinato, finalmente libero dalle ossessioni del passato, mentre Paris si dirà pronta a costruire una famiglia solida con lui.

In questo scenario, Steffy gioirà segretamente: la rapidità del fidanzamento rappresenta per lei la vittoria definitiva, vedendo il fratello finalmente lontano dall'influenza, a suo dire tossica, delle donne Logan.

Riepilogo delle ultime puntate della soap

Nelle ultime puntate di Beautiful trasmesse su Canale 5 la crisi della linea Hope for the Future è stata un tema latente. Ridge ha temporaneamente bloccato la decisione di Steffy di cancellare la collezione a causa dei dati di vendita deludenti, ma la tensione tra Logan e Forrester si è acuita. Brooke ha invece notato degli atteggiamenti sospetti in sua figlia. Per questo le ha chiesto se si stesse innamorando di qualcuno.

Hope ha cercato di schermirsi.

Ma dopo l'iniziale esistazione ha ammesso di essere coinvolta da Finn. Brooke si è immediatamente inquietata. Dopodiché ha cercato di ricordare a sua figlia la pericolosità di certe fantasie.

Sul fronte Spencer, Bill ha celebrato l'esito del test di paternità, mentre Katie ha osservato con crescente preoccupazione l'ingresso di Poppy e Luna nella vita dell'ex marito. Li è sembrata però ancora sospettosa riguardo al comportamento di sua sorella e sua nipote. C'è ancora qualche segreto da svelare. Ma, si sa, nella soap americana nessun arcano è destinato a restare sepolto a lungo e la prossima settimana promette di rimettere tutto in discussione.