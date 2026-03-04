Nuove insidie scuotono le alte sfere della Forrester Creations. Tutto quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 9 al 14 marzo.

Mentre nelle stanze della famiglia Spencer si schiudono rivelazioni sconvolgenti, Ridge Forrester continuerà a deludere Brooke. Dopo l'annuncio scioccante con cui ha espresso di voler lasciare il ruolo di co-amministratore delegato per tornare a dedicarsi esclusivamente alla sua passione per il disegno, Ridge ha gettato nello scompiglio quasi tutti i protagonisti della soap.

Inizialmente, Ridge proporrà a Brooke di sostituirsi a lui assumendo il ruolo di co-amministratore delegato al fianco di Steffy.

Sebbene lusingata dalla fiducia espressa da Ridge, Brooke rifiuterà quell'offerta.

Steffy da sola al timone

Steffy si ritroverà da sola al timone. Nonostante la sua determinazione e la sua grande forza di volontà, sentirà sulle spalle il peso soverchiante della responsabilità. Per questo motivo, ufficializzerà la richiesta a Carter Walton di affiancarla in pianta stabile nella gestione strategica della casa di moda. Carter si troverà dunque in una posizione parecchio scomoda.

Da un lato, l'avvocato vorrà cogliere l'occasione e sostenere Steffy. Ma dall'altro, scoprendosi sempre più vicino a Hope, comincerà anche a tramare nell'ombra. Carter e Hope inizieranno infatti a lavorare segretamente a un piano di ristrutturazione aziendale.

Sono i germi di un ambizioso progetto di rivoluzione che, nelle settimane successive, porterà a un tentativo di scalata senza precedenti. Per ora, l'obiettivo manifesto sembrerà essere quello di salvare la linea Hope for the Future, che Steffy sarà ancora decisa a chiudere definitivamente a causa delle perdite economiche.

Spoiler Beautiful: Brooke assiste imponte al riavvicinamento fra Ridge e Taylor

Nella puntata in onda lunedì 9 marzo, il momento più teso riguarderà lo scontro tra Steffy e Hope. Steffy metterà infatti Hope con le spalle al muro riguardo alla linea Hope for the Future. La giovane Forrester mostrerà dei grafici di vendita impietosi, e sosterrà che la linea etica di Hope, oramai, non è più sostenibile finanziariamente.

Hope cercherà ovviamente di difendere il proprio lavoro, ma Steffy le comunicherà che, senza il supporto creativo e strategico di Ridge, la linea è destinata a essere cancellata. Le darà tre mesi di tempo: o le vendite salgono o niente più fondi.

Brooke cercherà a questo punto conforto in Taylor. In una scena piuttosto insolita per la loro storica rivalità, le due donne si ritroveranno a discutere della scelta di Ridge. Brooke esprimerà dunque il timore che Ridge, allontanandosi dal caos della Forrester, stia in realtà cercando di allontanarsi anche da lei. Un'informazione che farà drizzare le antenne della psichiatra.

Brooke Logan non accetterà che Ridge si sia fatto da parte. La donna interpreterà quella mossa del marito come un pericolo soprattutto per sua figlia Hope.

Inoltre, Brooke capirà che senza il supporto di Ridge la posizione delle Logan in azienda sarà progressivamente indebolita a favore del peso dei Forrester.

Verrò a galla anche un altro problema. Mentre Ridge si allontanerà dagli uffici, il suo legame con Taylor si rafforzerà. Brooke assisterà dunque al riavvicinamento tra l'amore della sua vita e la dottoressa Hayes. Ridge trascorrerà sempre più tempo con la madre dei suoi figli, trovando in lei la serenità che gli uffici della Forrester non gli garantivano più.

In queste puntate il pubblico di Canale 5 inizierà poi a sentir parlare di nuove figure che creeranno grande scompiglio. Una di queste è Daphne Rose: una collaboratrice che Steffy userà per i suoi piani aziendali.

Anche il personaggio di Carter Walton acquisterà grande importanza e subirà una vera e propria trasformazione: da yes-man dei Forrester comincerà a imporsi come un vero e proprio stratega indipendente. Ed è molto probabile che questo cambiamento spaccherà il pubblico italiano nelle prossime settimane.

Riepilogo delle ultime puntate

Nelle puntate di Beautiful andate in onda negli ultimi giorni su Canale 5, si è acceso il conflitto alla Forrester. Steffy ha cominciato ad attaccare la linea Hope for the Future, accusando Ridge di proteggere Hope nonostante i pessimi risultati commerciali. Ridge, tuttavia, ha difeso la figlia di Brooke, rifiutandosi di chiudere il progetto.

Hope e Brooke hanno festeggiato la decisione di Ridge, convinte che la posizione di Hope fosse ormai al sicuro.

Nel frattempo, la tensione tra Steffy e il padre è aumentata, con la figlia di Ridge e Taylor che si è mostrata sempre più insofferente verso l'influenza delle Logan. In una riunione importante per la casa di moda, la giovane Forrester ha deciso di non convocare Brooke. Intanto, Bill si è sottoposto all'esame del DNA per sapere se è davvero il padre di Luna.