In attesa dell'ingresso di martedì 17 marzo nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha pubblicato un post su X in cui ha ironizzato sul suo percorso: "Mi sembra necessaria la meditazione". Il riferimento della showgirl potrebbe essere alle recenti dichiarazioni di Adriana Volpe: le due infatti, hanno già avuto modo di vivere sotto lo stesso tetto nell'edizione 2020 ma non andavano molto d'accordo.

La stoccata di Antonella Elia

Antonella Elia è una delle concorrenti che entrerà alla nuova edizione del GFVip condotta da Ilary Blasi.

Per la prima volta nella storia del reality show, quattro concorrenti hanno avuto di varcare la porta rossa in anticipo rispetto agli altri inquilini e tra questi c'è anche Adriana Volpe.

Quest'ultima parlando della precedente esperienza con al reality con Antonella Elia ha ammesso che fra le due non c'era un buon feeling anche se poi ha aggiunto che "Antonella bisogna saperla prendere". In attesa di effettuare il suo ingresso nella casa, la showgirl ha pubblicato un breve video su X e ha affermato: "Mi sembra sempre più necessaria la meditazione". A seguire la diretta interessata ha aggiunto: "Comunque mi ci vedo. Entrata e subito in nomination se miracolosamente arrivo in finale facciamo un festone?". Al momento non è dato sapere se quanto pubblicato da Antonella Elia abbia a che fare con le dichiarazioni di Adriana Volpe.

Il commento degli utenti del web

Le parole di Antonella Elia non sono passate inosservate agli utenti del web, tanto che alcuni hanno commentato il post della showgirl.

Un utente ha scritto: "Amore ieri hanno detto che sei una provocatrice. Martedì devi fare il 24% di share". Un altro utente ha aggiunto: "No Anto non meditare. Nella casa devi fare il devasto". Tra i fan c'è chi già si aspetto uno scontro con Adriana Volpe: "Vai e regalaci tante soddisfazioni". Un utente ha invece cercato di stemperare la tensione e ha esortato Elia a fare un buon percorso: "Non ci credo.. non seguo più GF. Ma torni? Se è così.. lascia che tutto scivoli per almeno la metà del tempo. E pensa solo a te e ai tuoi positivi aggettivi.. portali in fondo. E spacca". Infine c'è anche chi ha affermato: "Anto stiamo aspettando solo il tuo ingresso".

GFVip: 4 concorrenti sono già nella casa

Per la prima volta nella storia del programma, c'è stato un Open House ovvero che quattro concorrenti sono già entrati nella casa prima del resto degli inquilini; si tratta di Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea. La resistenza dei quattro gieffini è già stata messa alla prova visto che sono stati informati che avrebbero dovuto dormire in giardino all'interno di una tenda, mangiare qualcosa senza utilizzare i fornelli ed il giorno seguente hanno avuto a disposizione per l'igiene personale una bacinella con dell'acqua fredda.

Il resto dei concorrenti effettuerà il proprio ingresso in concomitanza della prima puntata, in programma martedì 17 marzo.