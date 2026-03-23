La serie ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5’ ha dominato il prime time, conquistando la vetta degli ascolti tv. Trasmessa su Rai1, la fiction ha registrato 4.099.000 telespettatori e uno share del 25,3%. Questo risultato ha permesso alla rete ammiraglia Rai di posizionarsi al primo posto nella fascia serale, superando la concorrenza e confermando l'interesse del pubblico per la serie interpretata da Vanessa Scalera.

Il podio del prime time

Nel prime time, Rai1 ha distanziato Canale 5, con ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ (1.851.000 telespettatori, 14,9% di share).

Il Nove si è classificato terzo con ‘Che Tempo che fa’ (1.630.000 spettatori, 9,1% di share). Fuori dal podio, Italia1 con ‘Le Iene presentano: Inside’ (916.000 telespettatori, 8,2% di share) e Rai3 con ‘Presadiretta’ (923.000 spettatori, 5,1%).

Dati di ascolto: daytime, access e altri programmi

Nelle fasce diurne e preserali, nel daytime, ‘Domenica In’ su Rai1 ha registrato 2.528.000 telespettatori (21,8% di share). Nell’access prime time, ‘Affari Tuoi’ ha raggiunto 4.919.000 spettatori (24,9% di share), superando ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 con 4.564.000 telespettatori (23,1% di share). Tra gli altri programmi, il Gran Premio di MotoGP su Tv8 (807.000 spettatori, 4,2% di share), ‘Fuori dal Coro’ su Retequattro (572.000 telespettatori, 4,7%) e Rai2 con ‘Martedì e Venerdì’ (339.000 spettatori, 1,8% di share).

Imma Tataranni: la serie e il personaggio

Imma Tataranni, interpretata da Vanessa Scalera, è il personaggio principale dell'omonima serie Rai1. La fiction, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, narra le indagini di una sostituta procuratrice determinata e non convenzionale, ambientate a Matera. La serie ha riscosso notevole successo di pubblico e critica, affermandosi come uno dei titoli di punta della programmazione Rai.