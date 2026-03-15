È venuto a mancare John Alford, l’attore britannico noto al grande pubblico per aver interpretato Billy Ray nella celebre serie televisiva ‘London’s Burning’. Alford, il cui vero nome era John Shannon, è stato trovato senza vita all’interno del carcere HMP Bure, situato nel Norfolk. Aveva 54 anni. La notizia del suo decesso è stata ufficializzata dal servizio penitenziario britannico, che ha confermato come la morte sia avvenuta mentre l’attore si trovava in custodia. Alford era stato recentemente condannato a otto anni e mezzo di reclusione per reati sessuali commessi ai danni di due adolescenti.

Le autorità hanno annunciato l’avvio di un’indagine formale per accertare le circostanze esatte del decesso, una procedura standard in casi di morte in carcere.

La condanna e le accuse

La vicenda giudiziaria di John Alford aveva suscitato notevole attenzione nel Regno Unito. L’attore era stato giudicato colpevole dal tribunale di St Albans per aver aggredito sessualmente due ragazze, all’epoca quattordicenni e quindicenni. Durante il processo, era emerso che nell’aprile 2022 Alford aveva acquistato bevande alcoliche per le due giovani, le quali avevano poi consumato gli alcolici a casa di un’amica. Il tribunale lo aveva riconosciuto responsabile di molteplici capi d’accusa, tra cui attività sessuale con minori e aggressione sessuale.

La giudice aveva evidenziato il profondo impatto che tali reati avevano avuto sulle vittime. Nonostante le prove, Alford aveva sempre respinto le accuse, dichiarandosi innocente anche al momento della lettura del verdetto.

Una carriera tra successi e difficoltà

La carriera di John Alford ebbe inizio negli anni Ottanta. Raggiunse una prima significativa notorietà con la serie ‘Grange Hill’, dove interpretava il personaggio di Robbie Wright. Il suo successo più grande, tuttavia, arrivò con ‘London’s Burning’, dove il ruolo di un pompiere lo rese un volto molto amato dal pubblico britannico. Negli anni Novanta, Alford tentò anche la carriera musicale. La sua vita professionale fu però costellata da difficoltà personali e problemi con la giustizia.

Nel 1997, fu licenziato dalla serie televisiva e condannato a nove mesi di carcere per aver fornito sostanze stupefacenti a un giornalista sotto copertura. Questi eventi ebbero un impatto considerevole sulla sua immagine pubblica.

Il percorso di John Alford

Nato a Londra nel 1971, John Alford iniziò la sua carriera di attore in giovane età, affermandosi rapidamente come un volto noto della televisione britannica. Dopo i successi ottenuti in serie come ‘Grange Hill’ e ‘London’s Burning’, la sua carriera subì una brusca interruzione a causa di vicende giudiziarie che segnarono profondamente la sua esistenza. Nonostante diversi tentativi di rilancio professionale, Alford non riuscì a riconquistare la popolarità raggiunta negli anni d’oro. La sua morte in carcere segna la conclusione di una parabola esistenziale complessa, caratterizzata da momenti di grande successo alternati a significative difficoltà personali.