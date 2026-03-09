Alla conduzione di Battiti Live (estate) tornerà Ilary Blasi e, in una versione primaverile, lo show evento sarà affidato a Michelle Hunziker: nulla da fare quindi per Samira Lui che non ha ottenuto alcuna conduzione per il format dei live musicali.

Lui non é confermata nel cast di Battiti Live

Samira Lui, non avrà alcun ruolo al timone delle varie versioni di Battiti live. Contrariamente a quanto si anticipava sul suo conto dalle indiscrezioni circolanti nel web, la showgirl non sarebbe infatti in lizza per la conduzione dello show, come anticipato da Giuseppe Candela.

In una versione primaverile Battiti Live tornerà ad intrattenere con Michelle Hunziker alla conduzione, fiancheggiata da Alvin. Ma non é tutto per la showgirl. Karaoke, nuova versione dello storico programma condotto da Fiorello negli anni Novanta, sarà affidato sempre a lei. Da quanto si apprende, entrambi gli show saranno girati a Ferrara entro fine marzo, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro.

Per Michelle Hunziker la conduzione di Battiti live Spring si tratta di una attestazione della stima da parte di Mediaset, al di là degli ascoltinelle ultime operazioni di intrattenimento televisive. Michelle arriva infatti dai numeri di Io Canto Family, che si attestò al 15% di share, e gli ascolti della terza edizione di Michelle Impossible & Friends, attestatosi al 14% nell'annata prima.

Nel frattempo, mentre Hunziker condurrà Battiti liveSpring, Ilary Blasi sarà impegnata con la conduzione di Grande fratello vip che é particolarmente atteso sulle reti Mediaset, ma tornerà al timone di Battiti live per la versione estiva dello show itinerante.