Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 venerdì 13 e sabato 14 marzo 2026 il pubblico parteciperà all'ennesimo confronto tra Ridge e Brooke sul futuro della Forrester e a un nuovo scontro fra Hope e Thomas.

La soap americana riaccende la tensione emotiva concentrandosi su un nuovo triangolo. Un vero e proprio scontro d'intenti e sentimenti in cui si muovono gli sguardi e i dubbi di Hope, Paris e Thomas. La dinamica di contrasto, in origine professionale, giorno dopo giorno, si farà sempre più complessa, esponendo la figlia di Brooke a nuove angosce.

Il che, inevitabilmente, implicherà un inasprimento dell’ansia di Steffy, dando il via a nuove scene di tensione legate all'avvicinamento fra suo marito Finn e la nemica Hope.

Hope e Thomas hanno condiviso un legame intenso, prima dal punto di vista creativo e poi da quello sentimentale. Quando la loro relazione si è interrotta, lui se n'è andato lasciando intendere di essere ancora innamorato di lei ma di essere anche stanco di dover subire l'incertezza della partner. Ma quei sentimenti irrisolti gravano ancora sui destini dei due personaggi. La loro storia non è mai stata chiusa per davvero.

Thomas, pur cercando di andare avanti, ha mantenuto un filo invisibile con la figlia di Brooke. Dopodiché, quando Paris è entrata nella sua vita, Thomas è riuscito a trovare maggiore stabilità.

La modella si è infatti mostrata come una compagna presente, innamorata e affettuosa, donando al giovane stilista una relazione più serena, meno tormentata. Ma proprio la nuova serenità di Thomas darà fastidio Hope, la quale percepirà Paris come una referente troppo disponibile.

Hope contro Paris: lo spoiler di Beautiful

Ora che Hope e Paris torneranno a incrociarsi alla Forrester Creations dovranno fare i conti con inediti rapporti di forza. Hope si sentirà sempre più isolata e screditata: Steffy Forrester vuole toglierle la sua linea Hope for the Future ed estromettere sua madre dalla gestione dell'azienda. Paris, invece, sta iniziando a prendere sempre più spazio. In qualità di nuova fiamma di Thomas può influenzare la casa di moda con le sue opinioni, le sue decisioni e la sua visibilità.

Ecco perché nella puntata del 13 marzo Hope avvertirà forte la minaccia della sua invadenza. Sul piano creativo, Hope sembrerà di nuovo infastidita dal fatto che Thomas ascolti Paris più del dovuto. Sul piano più personale, non sembrerà a suo agio nel vedere Paris così a suo agio nel ruolo di nuova confidente di Thomas.

Il confine tra lavoro e sentimenti si è già assottigliato fino a sparire. Ma in tutto ciò Thomas continuerà a muoversi sul filo dell'ambiguità, senza prendere una posizione netta. Lo stilista non sembrerà intenzionato a ferire Paris. E non vorrà nemmeno chiudere la porta a Hope. Proprio questa sua indecisione alimenterà il sospetto di entrambe, creando un triangolo emotivo in cui ogni gesto viene interpretato come un segnale nascosto.

Le tensioni non esploderanno per un grande evento ma, come capita spesso nella soap, per una serie di piccole frizioni. Una battuta di Paris percepita come provocatoria, uno sguardo di Hope troppo lungo e poi un commento di Thomas che sembra prendere le parti dell’una o dell’altra... Nel frattempo Liam cercherà di rincuorare Steffy, dicendole che dal suo punto di vista Hope non ha alcuna intenzione di dividerla da Finn. Ma Steffy è infastidita e preoccupata. Continuerà a lamentarsi del fatto che Hope stia passando troppo tempo con suo marito.

Nella puntata del 14 marzo, la narrazione si concentrerà su Bill. Spencer otterrà finalmente conferme sul test del DNA. E così si diffonderà la notizia che Luna è la figlia dell'editore.

Katie apparirà sconvolta: dovrà dire a suo figlio Will che ha una sorella...

Riassunto delle puntate fino al 10 marzo

Nelle puntate scorse, Ridge ha sorpreso Brooke con una proposta inaspettata. Le ha chiesto di diventare co‑amministratrice delegata della Forrester Creations al fianco di Steffy. Brooke, pur lusingata, ha deciso però di rifiutare, temendo che la tensione con Steffy possa avvelenare l'intera azienda, trasformando l’ufficio in un campo di battaglia.

Nel frattempo, Steffy ha annunciato la volontà di cancellare la linea di Hope, sostenendo che i risultati della collezione sono troppo scarsi. Carter ha confermato il calo delle performance. Ma Hope si è ribellata, sospettando che la rivale abbia deciso per la linea dura inseguendo motivazioni personali.

La sua paura è che Steffy voglia portare avanti una “guerra contro le Logan”.

Lato Spencer, Li è corsa da Bill per evitare che Poppy potesse manipolare il test utile a stabilire se il potente editore è davvero il padre di Luna. La storyline resta in sospeso, ma la tensione è altissima.