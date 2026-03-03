Le nuove puntate di Beautiful in onda da mercoledì 4 a sabato 14 febbraio, alle 13:40 su Canale 5, porteranno grandi colpi di scena sia in casa Spencer che alla Forrester Creations. L’attesa per il risultato del test di paternità di Luna tiene tutti col fiato sospeso, con Bill pronto ad accogliere una nuova figlia nella sua vita. Intanto, la tensione tra Hope e Steffy raggiunge livelli altissimi: la giovane Logan si sente vittima di un complotto per eliminare la sua linea di moda, mentre Ridge sorprende tutti comunicando la sua intenzione di lasciare il ruolo di co-amministratore delegato, scuotendo gli equilibri della famiglia.

Bill accoglie Luna tra le sue braccia: una nuova famiglia nasce tra le emozioni

Nelle prossime puntate, il destino di Luna trova finalmente una risposta. Dopo la somministrazione del test di paternità da parte di Li, la verità viene a galla: Bill è ufficialmente suo padre. La notizia lascia tutti increduli, ma l’emozione prevale sulla sorpresa. Bill, da sempre uomo dal cuore complesso e dai sentimenti spesso contrastanti, si lascia andare a una gioia sincera, desideroso di recuperare tutto il tempo perso con una figlia che non sapeva di avere. Luna, spaesata e commossa, riceve un caloroso benvenuto anche da Liam, che la abbraccia come una sorella ritrovata. Poppy, dopo anni di segreti, può finalmente liberarsi dal peso della verità e accetta l’invito di Bill a trasferirsi con Luna a casa sua, dando vita a una nuova famiglia allargata.

La rivelazione scatena reazioni anche tra i Forrester e le Logan: Katie è profondamente colpita e deve spiegare a Will che la famiglia si allarga, mentre Brooke, Donna ed Eric commentano il passato sentimentale di Bill, tra ricordi e un pizzico di ironia per la sua fama di seduttore.

Hope contro Steffy: accuse, tensioni e il futuro della Forrester in bilico

Parallelamente, nella sede della Forrester Creations si consuma una lotta senza esclusione di colpi. Steffy, convinta che la linea "Hope for the Future" sia ormai un peso per l’azienda, comunica la decisione di chiuderla, escludendo Brooke dalla riunione e scatenando la rabbia di Hope. Quest’ultima accusa Steffy di essere mossa da motivi personali, legati ai vecchi rancori per Liam e alla storica rivalità tra Forrester e Logan.

La tensione tra le due donne cresce di giorno in giorno, con Finn che prende le difese di Hope, lasciando Steffy ancora più amareggiata e vulnerabile. Ridge, chiamato a mediare, decide di dare un’ultima possibilità a Hope, ma annuncia anche la sua intenzione di abbandonare il ruolo dirigenziale per dedicarsi alla passione del disegno. Steffy, sopraffatta dagli impegni familiari, chiede aiuto a Carter, mentre Brooke rifiuta la proposta di Ridge di affiancare la figlia nella gestione dell’azienda, temendo che la situazione degeneri in una guerra aperta tra Logan e Forrester.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nell’episodio andato in onda martedì 3 febbraio, Li ha deciso di intervenire personalmente per garantire la correttezza del test di paternità, preoccupata che Poppy potesse manipolarne il risultato.

Mentre Li si reca a casa di Bill per somministrare il test, alla Forrester Creations il clima è tesissimo: Steffy accusa Ridge di sostenere Hope nonostante i risultati deludenti della sua linea, ma Ridge insiste che chiudere "Hope for the Future" sarebbe un errore. Dall’altra parte, Brooke e Hope esultano sapendo che la linea continuerà a essere prodotta, anche se il clima di incertezza resta palpabile. Le tensioni tra le famiglie sono più vive che mai, e il futuro della Forrester sembra appeso a un filo.