Nelle puntate di Beautiful in onda da lunedì 23 a sabato 28 marzo alle 13:40 su Canale 5, la tensione tra le famiglie Forrester, Logan e Spencer raggiungerà un nuovo picco. Le anticipazioni rivelano che Hope inizierà a sostenere apertamente Finn nel suo desiderio di riallacciare un rapporto con Sheila, scatenando la furia di Steffy e lo sconcerto di Brooke. Nel frattempo, Deacon reagirà in modo inaspettato, mentre alla Forrester Creations si aprirà un nuovo fronte di scontro legato alla leadership dell’azienda.

Hope appoggia Finn e Steffy va su tutte le furie

La settimana si aprirà con una scelta destinata a dividere tutti: Hope sosterrà Finn nel suo desiderio di dare una possibilità a Sheila, convinta che l’uomo abbia il diritto di conoscere la madre biologica. Steffy, invece, vivrà questa apertura come un tradimento e pretenderà che il marito si tenga alla larga da Sheila, temendo che la donna possa tornare a minacciare la loro famiglia. Brooke rimarrà sconvolta dalla posizione della figlia e cercherà di farle cambiare idea, temendo che Hope stia sottovalutando la pericolosità di Sheila. Deacon, inizialmente incredulo, finirà per sorprendere tutti: una volta compreso che Brooke parla seriamente, si dirà felice che Hope abbia la mente aperta e sia disposta a concedere una possibilità alla madre naturale di Finn.

Intanto, Ridge convocherà una riunione con Carter, Hope e Steffy per proporre un nuovo assetto alla Forrester Creations: Brooke come co‑amministratore delegato al suo fianco. Steffy si opporrà con forza, convinta che la collaborazione con Brooke sia destinata al disastro, ma alla fine accetterà con riluttanza di provare.

Bill cerca un confronto con Katie

Parallelamente, Bill affronterà un momento delicato della sua vita privata. L’uomo chiederà a Katie come abbia preso la notizia della sua paternità di Luna, nata anni prima dalla relazione con Poppy. Katie si mostrerà combattuta: da un lato sarà felice per Luna, dall’altro farà fatica ad accettare che Bill stia costruendo una nuova famiglia che non la include.

Luna, intanto, cercherà di trovare il suo posto tra gli Spencer, mentre Poppy proverà a mantenere un equilibrio tra passato e presente. Carter tenterà di mediare tra Ridge e Steffy, consapevole che la tensione alla Forrester potrebbe esplodere da un momento all’altro.