Nelle puntate di Beautiful in onda ad aprile 2026 sono attesi nuovi scossoni emotivi: al centro del ciclone c’è Hope Logan.

La stabilità sentimentale della giovane Logan sembra essere andata definitivamente in frantumi. Le anticipazioni americane offrono al pubblico interessanti prospettive drammatiche: il ritorno a Los Angeles di Thomas Forrester getterà Hope nella confusione più totale. Dopo aver a lungo sognato di strappare i vestiti di dosso a Finn, Hope si scoprirà all'improvviso ancora coinvolta da Thomas. Disperata, giungerà a implorarlo, a chiedergli di non rinnegare i sentimenti mai del tutto assopiti e di tornare con lei.

Non passerà molto tempo prima che Steffy Forrester, fiutando un pericolo per l'equilibrio mentale e sentimentale del fratello, decida di intervenire con pugno di ferro. La figlia di Ridge e Taylor chiederà a Hope di lasciare in pace Thomas. La giovane Logan reagirà con inedito ardore. Accuserà Steffy di non preoccuparsi affatto della felicità di Thomas, ma di impegnarsi solo per danneggiarla. Senza schermirsi e senza alcun tipo di timore, Hope dichiarerà di non avere alcuna intenzione di farsi da parte né seguire gli ordini di Steffy.

Offesa da tali risposte, Steffy cercherà allora di trattare con un altro referente. Discuterà con Thomas e gli chiederà di allontanarsi da Hope, di non cedere ai suoi ricatti morali.

Anche Ridge si preoccuperà di scavare più a fondo nei sentimenti di suo figlio. Riconoscendo un profondo cambiamento di atteggiamento e umore dopo la lunga assenza, il genitore chiederà al figlio quali sono i suoi progetti futuri.

Thomas rifiuta Hope: spoiler delle prossime puntate di Beautiful in onda ad aprile

Lo stilista metterà Thomas alle strette, interrogandolo seriamente sul suo rapporto con Paris. Ridge si mostrerà infatti un po' scettico: in cuor suo sa che suo figlio ama ancora Hope. Ma Thomas insisterà nel dire che Paris è la donna che vuole sposare e che ha finalmente superato la sua ossessione per Hope.

La figlia di Brooke si renderà conto che il suo rifiuto dei mesi precedenti ha portato Thomas a infilare l'anello, quello che lei aveva indossato al collo, al dito di Paris Buckingham.

Nelle puntate di Beautiful in onda nella prima settimana di aprile 2026, Hope tornerà alla carica e implorerà letteralmente Thomas di darle un'altra possibilità. Il giovane stilista non si mostrerà tuttavia aperto a una simile prospettiva. Paris, infastidita dall'insistenza di Hope, chiederà alla figlia di Brooke di star lontana dal suo uomo.

Tutti i Forrester si riuniranno per festeggiare insieme il 4 luglio, e in quell'occasione verrà anche ufficializzato il fidanzamento di Thomas con Paris. Alla festa parteciperà anche Hope. E dovrà dunque assistere da testimone privilegiata alla dichiarazione di matrimonio del suo ex. Per tutto il tempo, la giovane Logan resterà in disparte e col muso. Preda di un'insanabile angoscia, sarà spiata da sua madre Brooke.

Recap delle ultime puntate della soap

Negli episodi di Beautiful trasmessi su Canale 5 a metà marzo 2026, Steffy ha comunicato ufficialmente la sua intenzione di cancellare la linea di Hope, giustificando la scelta con i dati di vendita deludenti dopo la partenza di Thomas. Per bilanciare lo strapotere di Steffy e proteggere Brooke e Hope, Ridge ha proposto alla moglie di tornare a ricoprire il ruolo di co-amministratore delegato.

Seppur onorata da tale proposta, Brooke ha inizialmente declinato l'offerta per evitare che l'ufficio diventi un campo di battaglia aperto, preferendo supportare Hope dietro le quinte. Nel frattempo Hope si è scoperta attratta fisicamente ed emotivamente da Finn, il marito di Steffy.

Brooke ha scoperto i sentimenti della figlia e si è subito preoccupata, paventando il peggio.

Bill Spencer ha invece scoperto di essere il padre biologico di Luna. Entusiasta, l'editore ha invitato subito Poppy e Luna a trasferirsi stabilmente nella sua villa. Mentre Luna si è mostrata al settimo cielo, Katie è apparsa visibilmente scossa e combattuta nel vedere la sua "famiglia" sostituita così rapidamente.